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Dün 14:01 TSİ- Belediye G: Dün 14:03 TSİ

Atık maske ve eldivenler için “Özel Konteyner”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse dolmuş ve otobüslere binerek yolcularla selamlaşıp tek tek maske verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokakları gezen Köse, maske verdiği vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.

Aile Boyu Maske

Bu sırada üst katlarda oturan bazı vatandaşlar balkonlardan iple poşet sarkıtarak maske istedi. Mamak Belediye Başkanı Köse, her poşete aile bireylerinin tamamı için maske bıraktı. Yayaların dışında yoldan geçen özel ve ticari araçların sürücülerine de maske veren Murat Köse, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, çıkmak zorunda kalanların da kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske takmalarını istedi. Vatandaşlar da duydukları memnuniyeti belirterek Köse’ye teşekkür etti.

Atık maske ve eldivenler için “Özel Konteyner”

Mamak Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi’nin ardından cadde ve sokaklara atık eldiven ve maskeler için özel çöp konteynerları yerleştirdi.

Belediye bu konteynerların yerlerini bilgisayar ortamında işaretledi. Bir başka deyişle Belediye Web Sitesine giren vatandaşlar tek tıkla kendilerine en yakın atık maske ve eldiven konteynerının yerini görebilecek.

El ele vererek birlikte başaracağız

Mahalleleri gezerek vatandaş ve esnafa maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Maskeler bizden, mecbur kalıp sokağa çıkarsanız maske takmak hemşerilerimizden. Esnafımız sosyal mesafe alanına ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Güzel Mamak’lılar da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz 24 saat aralıksız sürüyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız.” dedi.

Murat Köse, kullanılmış eldiven  ve maskeler için de  önlem aldıklarını  belirterek şöyle devam etti:

“Belirlediğimiz noktalara özel çöp konteynerleri yerleştirdik. Bunların nerede olduğunu merak eden vatandaşlarımız Mamak Belediyesi web sitesine girdiklerinde sadece bir linke tıklayarak kendilerine en yakın çöp konteynırını görebilir. Kesinlikle eldiven maskeler sokağa atılmamalı. Ya 2 kat çöp torbasına koyup 72 saat beklettikten sonra belediyemize teslim etsinler ya da özel çöp konteynırlarımıza atsınlar.” dedi.
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Dün 14:01 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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