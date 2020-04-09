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Dün 18:27 TSİ- Belediye G: Dün 18:29 TSİ

Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın!

Beypazarı Belediyesi, evlerinden çıkamayan öğrencilere çeşitli yarışmalar düzenleyerek hediyeler dağıtacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında okullara verilen ara ve 20 yaş gençlere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan öğrencilere çeşitli yarışmalar düzenleyerek hediyeler dağıtacak.

Belli yaş ve sınıf grupları şeklinde ayrılan öğrenciler, belirlenen kategorilerde yarışmalara katılarak başarılı olmaya ve hediyeler kazanmaya çalışacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın #EvdeSıkılmaBaşkanınYanında diyerek başlattığı sosyal sorumluluk etkinliğinde öğrencilere gönderdiği mesajda;

Sevgili Çocuklar;

‘İlkokul öğrencilerimiz ‘Evde Kal’ konulu şiir ve resim, Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz ‘Vatan Sevgisi’ konulu kompozisyon ve her yaştan öğrencilerimizin katılabileceği müzik ve ses yarışmaları düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz 30 Nisan tarihine kadar vereceğimiz telefon numarasına Whatsapp uygulaması üzerinden hazırladıkları materyalleri bize göndererek yarışmaya katılabilirler. Dereceye giren öğrencilerimiz bizlerden Kitap, Bisiklet, Tablet ve Oyun Seti gibi hediyeler kazanacaklar ve kazanılan hediyeler öğrencilerimizin evlerine ulaştırılacak.’ dedi.
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Dün 18:27 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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