Hanımlara müjde! Evden para kazanıyorlar!

Koronavirüs salgını sonra Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinin çalışmalarına ara vermesinin ardından kursiyerler hünerlerini evde göstermeye başladı. Kurslarda aldıkları eğitimleri ürüne dönüştüren kursiyerler aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bunlardan birisi de Hatice Karakütük. “Evde Kal” çağrısı sonrası işlerine evden devam eden Karakütük, koronavirüse karşı komşuları için ücretsiz maske de dikiyor.

3 çocuk annesi Karakütük, “Hayat da iş de eve sığar. En önemlisi bu dönemi sağlık içinde geçirmek” derken kadınlara salgın bitince Aile Merkezlerinden faydalanmalarını tavsiye ediyor.

Hem hobi hem kazanç

Aile merkezlerinde Mamaklı hanımların hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de isteyenlerin ortaya çıkardığı ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Köse, “ Kurslarımız sayesinde hanım kardeşlerimiz yeni yetenekler kazanıyor. Kazandıkları bu yetenekleri ürüne dönüştüren kursiyerlerimiz, bunları satarak ev ekonomisine de katkıda bulunabiliyor. Salgın sonra kursiyerlerimiz inşallah bu güzel ürünlerini aile merkezlerimizde alanında uzman eğitimcilerimiz ile üretmeye devam edecekler” dedi.