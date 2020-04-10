Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:16 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:17 TSİ

Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!

Koronavirüs pandemisi Dünya’yı alarm durumuna geçirdi. Belirtileri, öksürük, yüksek ateş ve yorgunluk olarak bilinen COVID-19 vakalarında durum ağırlaştıkça daha belirgin semptomlar ortaya çıkıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Koronavirüs pandemisi Dünya’yı alarm durumuna geçirdi. Belirtileri, öksürük, yüksek ateş ve yorgunluk olarak bilinen COVID-19 vakalarında durum ağırlaştıkça daha belirgin semptomlar ortaya çıkıyor. Toplumun bir kısmı hastalığı kısmen daha hafif atlatırken, koronavirüsün nadir görülen bulguları hasta ve taşıyıcı bireylerin kendilerinden şüphe etmemesine yol açıyor. 29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüsün nadir görülen semptomlarını açıklarken, “Baş ağrısı, baş dönmesi, ani tat ve koku kayıpları, göğüs ve kas ağrıları koronavirüs enfeksiyonunun nadir belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüse yakalanıp bu belirtileri gösteren bireyler, hasta olmadıklarını düşünüp virüsün yayılmasına sebep oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Yüksek yayılım oranlarıyla pandemiye dönüşen koronavirüs, hasta bireylerde farklı şiddette ve belirtilerle ortaya çıkmasıyla fark edilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Bilinen semptomları, öksürük, ateş ve yorgunluk olarak bilinen koronavirüs enfeksiyonunu görece daha hafif atlatan bireyler farklı belirtilere sahip olabiliyor. Böylece hastalık taşıyan binlerce birey, fark etmeden koronavirüsün yayılma hızına katkıda bulunuyor.

ABD’nin önemli sağlık kuruluşlarından National Institutes of Health’de (NIH) 12 yıl süreyle Alerji ve İmmünoloji alanında çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, salgının başlangıç noktası Çin’de gerçekleştirilen klinik çalışmalardan yola çıkarak koronavirüsün nadir görülen belirtilerini derledi. Hastalığın oldukça sinsi yayıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Akpınarlı, “Az ya da hiç görülmeyen belirtileriyle koronavirüs, milyonlarca insanı taşıyıcı olarak kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN KLİNİK ARAŞTIRMALARIN TEMELİNİ OLUŞTURDU’

Koronavirüsün nadir görülen belirtilerinin klinik çalışmalarla gözlemlendiğini belirten Doç. Dr. Akpınarlı, “Çin, koronavirüs salgınının başladığı yer olarak dünyadaki bir çok ülkeden daha fazla klinik çalışma yapma fırsatına sahip oldu. Salgının tehlike arz etmesinin ardından ciddi önlemler alan Çin’de belirtileri saptamak, koronavirüs taşıyıcılarını toplumdan soyutlamak için araştırmalar başlatıldı. Salgının merkezi olan Hubei Eyaleti’nde 1 Ocak, 27 Şubat arasında 10 COVID-19 hastası ile gerçekleştirilen klinik araştırmada, erken belirtilerin çoğunlukla öksürük ve ateş olduğu saptandı ancak baş ağrısı, (1 hasta) baş dönmesi, (3 hasta) mide sancıları ve kusma, (1 hasta) göğüs ağrısı (1 hasta) gibi belirtiler de görüldü. 10 hastada bir görülen bu belirtiler bize sayıca az gelse de 10 binlerce vakanın görüldüğü ülkelerde binlerce kişinin bu semptomları taşıyıp, kendini hasta hissetmediği düşünülebilir” açıklamasında bulundu.

’12 BELİRTİYE DİKKAT EDİLMELİ’

Bireyleri yanılgıya düşüren 12 semptomu açıklayan Doç. Dr. Akpınarlı, “Baş ağrısı, baş dönmesi, ani tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı, göğüs ve kas ağrıları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal nadir de olsa karşılaştığımız belirtiler arasında yer alıyor. Koronavirüs şüphesi taşıyan bireyler, ateş ve öksürük gibi semptomların yanı sıra bu nadir belirtilere de dikkat etmeliler.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony son olarak, “Koronavirüsün sinsi bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Nadir ya da hiç görülmeyen bulguları virüsü tehlikeli kılıyor. Bu nedenle toplum sağlığı için hepimiz sosyal mesafe kurallarına uymalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıyız.” diyerek uyardı.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü? mask
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü?
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli mask
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli
Mutfağa giriş çok ama hareket yok! mask
Mutfağa giriş çok ama hareket yok!
Koronavirüs Alışkanlıklarımızı Değiştirdi! mask
Koronavirüs Alışkanlıklarımızı Değiştirdi!
Koronavirüsten Korunurken Tetiklenen Cilt Sorununları mask
Koronavirüsten Korunurken Tetiklenen Cilt Sorununları
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat! mask
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat!
Kargo paketinden ya da gıda ambalajından koronavirüs bulaşır mı? mask
Kargo paketinden ya da gıda ambalajından koronavirüs bulaşır mı?
​Kemoterapi İhtiyacı Önümüzdeki Yıllarda Azalacak mask
​Kemoterapi İhtiyacı Önümüzdeki Yıllarda Azalacak
Koronavirüse Karşı Sağlıklı Uyku Şart! mask
Koronavirüse Karşı Sağlıklı Uyku Şart!

Bugün 13:16 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat! mask
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat!
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen mask
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir mask
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu mask
Evler Artık En Fazla Bulaş Kaynağı, Adım Adım Ev Dezenfeksiyonu
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor! mask
Koronavirüs Bu Yanlış Alışkanlıklarla Yayılıyor!
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi! mask
Hamilelere Özel 5 Korona Önlemi!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası! mask
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası!
Maske Seferberliği mask
Maske Seferberliği
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek mask
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek
Keçiören'den Maske Rekoru mask
Keçiören'den Maske Rekoru
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü? mask
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü?

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL