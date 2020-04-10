Yenimahalle Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde örnek çalışmalara imza atan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de semt pazarlarında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Her fırsatta sağduyu ve birlik, beraberlik mesajı vererek ilçe sakinlerini dayanışmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Abdurrahman Oğultürk kapalı Pazar yeri esnafından kendi bütçesiyle aldığı sebze ve meyveleri pazarda hayır standı kurarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Başkan Yaşar’ın duyarlı davranışına seyirci kalmayan pazar esnafı da gönüllerinden kopan miktarlarda hayır standına destek sağlayınca Şentepeli ihtiyaç sahipleri de ceplerinden para çıkmadan evlerine sebze, meyve götürebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Yenimahalle’de dayanışma artarak devam ediyor

Koronavirüs salgını Türkiye genelinde olduğu gibi Yenimahalle’de de en güzel dayanışma görüntülerine sahne oluyor. Yenimahalle’de belediyenin hayırseverlere yaptığı çağrı ile başlayan bakkalların borç defteri kapatma işlemleri sürerken, Pazar yerlerinde de ihtiyaç sahipleri için çalışma başlatıldı. Hayır standı projesinin ilk uygulaması Şentepe’de vatandaşları memnun etti.

Birer ikişer kiloluk poşetlenmiş mis gibi sebze ve meyveler Pazar yerindeki hayır standında yerini alırken, ekonomik durumu olmayan ilçe sakinlerine ihtiyaçları ölçüsünde ürünler zabıta ekipleri aracılığı ile teslim edildi.

Allah herkesten razı olsun

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Hadis-i Şerifini sık sık hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İş yerlerinin kapandığı, hemşerilerimizin işsiz kaldığı bu günlerde, birbirimize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bugün pazarda yaptığımız çalışma sadece maddi destek de değil üstelik. Ekonomik zorluk çeken yurttaşlarımıza yalnız olmadıklarını hepbirlikte hissettirmeliyiz. Onların yüzlerini biraz olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. Bu noktada bize destek veren Pazar esnafımızdan da Allah razı olsun.” dedi.