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Büyükşehir'den Psikolojik Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle Başkent'te hayata geçirdiği birçok özel hizmete bir yenisini daha ekleyerek kaygı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek vermek amacıyla telefon hattı oluşturdu.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşların stres, endişe ve korkularının giderilmesi amacıyla “Psikolojik Destek Hattı” kuruldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden vatandaşlar, 08.30-24.00 saatleri arasında ‘0312 666 60 06’ numaralı telefon numarasını arayarak profesyonel destek alabiliyor.

“Psikolojik Destek Hattı” ile koronavirüse bağlı stres yaşayan çeşitli yaş gruplarındaki bireylerin sorunları, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren psikologlar tarafından çözüme kavuşturuluyor.

“0312 66 60 06” NUMARALI PSİKOLOJİK DESTEK HATTINI BAŞKENT DIŞINDAN DA ÇOK ARAYAN VAR

Salgının öğrenciler, gençler, yaşlılar ve aileler başta olmak üzere toplumun her yaş ve meslek grubundan vatandaşın üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerini azaltmak için görevlendirilen toplam 9 psikolog, vatandaşları dinleyerek tavsiye ve önerilerde bulunuyor.

Her gün 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet veren “Psikolojik Destek Hattı”na vatandaşlar, ‘0312 666 60 06’ numaralı telefondan ulaşabiliyor. Günde ortalama 50 çağrı aldıklarını belirten birim sorumlusu Uzman Klinik Psikolog Orhan Özel, her çağrıya en az 20 dakika ayırdıklarını belirterek, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

Koronavirüs salgını nedeniyle kurulan Kriz Masası’nda psikolojik destek birimi olarak hizmet vermeye başladık. Yalnızca Ankara'dan değil tüm Türkiye'den gelen aramalara cevap vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 12 farklı şehirden bizi arayan vatandaşların hepsine yardımcı olduk. Burada genelde insanların kaygı, panik bozukluk gibi ya da aile içi iletişim problemlerine yönelik sorunlarına müdahalelerde bulunuyoruz. Bu süreç devam ettiği müddetçe de hizmetimize devam edeceğiz.”

PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesinde 10 yıldır psikolog olarak görev yapan Sümeyya Ortakaya, sıra dışı durumlarda psikolojik desteğin önemine dikkat çekerek, “Küresel salgınla birlikte sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Telefonla psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Bizi genellikle panik, kaygı ve somatik belirtilerle arıyorlar. Her yaş kesiminden vatandaş bizimle iletişim kuruyor. Bu kaygılarını yenebilmeleri için yönlendirmeye çalışıyoruz” derken, hatta hizmet veren psikologlardan Şeyma Özacay ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak başta Ankaralılar olmak üzere bütün vatandaşlarımıza  psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Bizleri arayan vatandaşlara koronavirüs nedeniyle yaşadıkları kaygı ve panik atak nöbetlerinde rahatlama ve gevşeme egzersizleri tavsiye ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
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Bugün 13:45 TSİ Ankara- Belediye

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