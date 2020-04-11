Maskeler Artık Buraya Atılacak!

Sincan Belediyesi maske ve eldiven gibi kişisel ürünlerin sokak ve çöplere atılmaması için 100 noktaya özel atık kutuları yerleştirdi. Ekipler, kullanılmış maske ve eldivenlerin bu kutulara atılması yönünde vatandaşlara çağrı yaptı.

Sincan Belediyesi, ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, halk sağlığının korunmasına yönelik yetkili mercilerin kararlarına paralel olarak yeni önlemler alıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Virüsten korunma amaçlı kullanılan maske ve eldiven, kimi zaman çöpe ve ya sokağa atılıyor. Bu atıklar sokak hayvanları ya da rüzgar aracılığıyla etrafa dağılmaya, temizlik işçileri ile sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların sağlığını tehdit etmeye başladı.Sincan Belediyesi bu durumun önüne geçmek için devreye girdi.

Ekipler Sincan’da 100 noktaya özel atık kutuları yerleştirdi

Lale Cad. ile Meltem köşe, Ankara Cad. ile Onur Cad. köşe, Atatürk Cad. Tren Garı girişi, Vergi Dairesi, Çarşı PTT önü, Vatan Cad. Yeraltı Çarşısı girişi, Sincan Belediyesi, Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü, Ankara Cad. ile Atatürk Cad. köşe, Zabıta Müdürlüğü, Vatan Cad. Ziraat Bankası önü, Güngörmüşler Konağı otobüs durağı, Ziraat Odası ve Nüfus Müdürlüğü atık kutusu konulan yerlerden bazıları. Maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların bu kutulara atılması isteyen Sincan Belediyesi ekipleri, halk sağlığı için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.