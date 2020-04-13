Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:37 TSİ- Belediye G: Bugün 11:39 TSİ

Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 10 Nisan gecesi ilan edilen ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmek, su ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 10 Nisan gecesi ilan edilen ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmek, su ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taşdelen, iki gün süren sokağa çıkma yasağında 607 haneye ekmek ve ilaç ulaştırarak hafta sonu Çankayalıları mağdur etmediklerini söyledi.

Çankaya Belediyesi, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını önlemek için  ekip oluşturarak  sokak sokak ekmek dağıttı. Vatandaşların su ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılayan  Çankaya Belediyesi ekiplerine, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de destek verdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde kurulan Destek Merkezi’nde ekiplerin başında olan Taşdelen, vatandaşlardan gelen telefonlara bakarak taleplerini aldı. İki gün boyunca Destek Merkezi’ne, Çözüm Merkezi’ne ve sosyal medyaya gelen taleplerin tamamını karşıladıklarını belirten Alper Taşdelen, iki günde 607 haneyi ziyaret ederek 3.300 adet ekmek dağıttıklarını söyledi.

Telefon başında 30, sosyal medyada 7, sahada 50 ekip ile sokağa çıkma yasağı süresince ekmek ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya yönelik hizmet verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aldığımız tedbirler sonucunda hiç kimse mağdur olmadı. Sokağa çıkma yasağı, çok kısa süre öncesinde bilgimiz olmasına rağmen çalışmalarımız sonucunda sorunsuz  bir şekilde geçmiştir. Çankaya Belediyesi olarak da vatandaşlarımızın yanında olduk. Çünkü Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir.” diye konuştu.  

Koronavirüs tedbirleri ve iki günlük sokağı çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, Çankaya’da bulunan besleme noktalarına ekiplerin düzenli olarak kuru mama ve su bıraktıklarını söyledi. 15 noktada sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yaptıklarını belirten Taşdelen, “Kimsenin endişesi olması can dostlarımızı günlük takip ediyoruz.” dedi.

Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca da salgın hastalığa karşı, ilçenin çeşitli noktalarında, kamu kurumlarında ve kamusal alanlarda ilaçlama ve dezenfekte ekiplerinin de çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor mask
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı mask
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı mask
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin! mask
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin!
Maskeler Artık Buraya Atılacak! mask
Maskeler Artık Buraya Atılacak!
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu... mask
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu...
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği mask
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği
Büyükşehir'den Psikolojik Destek mask
Büyükşehir'den Psikolojik Destek
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi mask
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi

Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bir Günde Tam 20 Bin Tane! mask
Bir Günde Tam 20 Bin Tane!
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın! mask
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın!
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı mask
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak mask
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak
Altındağ Belediyesi'nden Çocuklara Sürpriz mask
Altındağ Belediyesi'nden Çocuklara Sürpriz
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor! mask
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar mask
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu... mask
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu...
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin! mask
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin!
Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı mask
Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı
Hanımlara müjde! Evden para kazanıyorlar! mask
Hanımlara müjde! Evden para kazanıyorlar!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL