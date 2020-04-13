Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı

Keçiören Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokak hayvanlarına yönelik yiyecek desteğini sürdürürken iki günlük sokağa çıkma süresince de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Sokak hayvanları, yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklar olarak bizlere emanettir. Koronavirüsle mücadele kapsamında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarımıza sahip çıkarak ilçemizin birçok noktasına yiyecek bırakmayı sürdürüyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokakların boş kalması sokak hayvanlarının da yiyecek bulmakta güçlük çekmesine neden oldu. Koronavirüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarını unutmayan Keçiören Belediyesi, özellikle sokağa çıkma yasağının bulunduğu iki gün boyunca sokak hayvanlarına yiyecek temin etmek için özel bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla sokakta yaşayan kedi, köpek, kuş ve diğer hayvanlar için ilçenin farklı noktalarına mama ve yiyecek bıraktı.

BİRÇOK NOKTAYA YİYECEK BIRAKILDI

Başkan Turgut Altınok, Keçiörenli vatandaşların da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu söyleyerek, “Ülkemizin 780 bin kilometresinin her bir noktasında bulunan canlı ya da cansız tüm değerlerimize sahip çıkmak bizim temel görevimizdir.” dedi.

Rutin yiyecek dağıtma çalışmalarını koronavirüsle mücadele günlerinde daha da sıklaştırdıklarının altını çizen Altınok, şunları söyledi:

“Kış mevsimi boyunca rutin olarak sürdürdüğümüz yiyecek dağıtma çalışmalarımızı iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince de yaygınlaştırarak Keçiören’in farklı noktalarında devam ettirdik. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sokak hayvanlarımıza dair çalışmalarımızı kolay bir şekilde yerine getiriyoruz.”