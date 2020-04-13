​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınının epilepsi hastalarını da etkileyebileceğini belirten uzmanlar, özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle nöbetlerin artabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, “Epilepsi hastalığı, Covid-19’a yakalanma riski oluşturmaz, Covid-19’un şiddetini de artırmaz.” diyor.

Şu ana kadar bir etki tariflenmedi

Dr. Celal Şalçini, “Yeni koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerin büyük bir çoğunluğu şikayet oluşturmadan veya hafif şikayetlerle geçirirken bir kısmı da hastanede bakım gerektirecek şiddette hastalanacaktır. Bu hastaların bir kısmı da epilepsi hastası olacaktır. Şu ana kadar kadar Covid-19 epilepsi ve nöbetlere bir etkisi tariflenmedi.” dedi.

Covid-19 ilaçları ve epilepsi ilaçları etkileşim yapabilir

Epilepsi hastalarının bu dönemde dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Yine de epilepsi hastaları Covid-19 enfeksiyonuna bağlı genel durum bozukluğu, artmış stres, ilaçlara ulaşma zorluğu ve de özellikle epilepsi ilaçları ile Covid-19 ilaçlarının etkileşmesi nedeniyle kötüleşebilir ve nöbetleri artabilir. Böyle durumdaki hastaların nöroloji uzmanına danışılmaları gerekmektedir. Özellikle COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla epilepsi ilaçları arasında etkileşim oluşabilmektedir. Bu etkileşim listesi Uluslararası Epilepsi Derneği (ILAE) tarafından listelenmiş olup yayınlanmıştır.” diye konuştu.

Epilepsi, Covid-19’a yakalanma riski oluşturmaz

Epilepsinin sebep olmaksızın veya birçok farklı sebebe bağlı olarak nöbet oluşturan bir hastalık ailesi olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi hastalığı Covid-19 yakalanma riski oluşturmaz, Covid-19’un şiddetini de artırmaz. Epilepsi hastalığının bağışıklığı azalttığına dair bir delilimiz yoktur. Bazı dirençli epilepsi hastaları ACTH, kortizon, everolimus veya immün tedaviler almakta ve bu ilaçlar bağışıklık sistemini kötü etkilemektedir. Diğer daha sık kullanılan ilaçların böyle bir etkisi şimdiye kadar gösterilmemiştir.

Epilepsi nöbeti, Covid 19 belirteci değildir

Dr. Celal Şalçini, “Epilepsi nöbeti geçirmek tek başına bir Covid-19 enfeksiyonu belirteçi değildir. Fakat ateşli bir hastalık geçirirken nöbet geçirmeniz doktora başvuru sebebidir” uyarısında bulundu.

Gerekmedikçe hastaneye gitmeyin

Bu dönemde epilepsi hastalarının çok gerekli olmadıkça hastaneden uzak durması gerektiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının bir sorun yaşaması halinde telefon ile doktorlarına ulaşmasını ve mümkün ise uzaktan danışmasını tavsiye etti.