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Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor

Sokağa çıkma yasağının ardından Mamak Belediyesi sabah saatlerinde kavşaklarda sürücülere maske dağıttı.

Elif Duman
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Sokağa çıkma yasağının ardından Mamak Belediyesi sabah saatlerinde kavşaklarda sürücülere maske dağıttı. Gün içinde trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde, kavşaklardaki trafik ışıklarında bu uygulamaya devam ediliyor.

Mamak Belediyesi 14 Maske Dağıtım Noktası kurdu

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 14 ayrı nokrada Maske Dağıtım İstasyonu kuran Belediye, vatandaşlara “maskesiz sokağa çıkmayın” çağrısı yapıyor.

Maske Dağıtım Noktaları Web Sitesinden İlan edildi

Mamak Belediyesi, Maske Dağıtım noktalarını www.mamak.bel.com.tr kurumsal web sitesinde coğrafi işaretleme ile duyurdu. Böylece vatandaşlar kendisine en yakın maske alabileceği noktayı kolayca öğrenebiliyor.

Buna göre 14 Maske Dağıtım Noktası şöyle:

-Dikimevi Göbek Metro Çıkışı

-Abidinpaşa Yunus Market Önü

-Yeşilbayır Yonca Market Önü

-Kutludüğün eski belediye binası önü

-Küçükkayaş muhtarlığı önü
-Kayaş Merkez

-Samsun Yolu Çalışkan Kardeşler Petrol Ofisi Karşısı

-Akdere Eski Son Durak

-Akdere Dereboyu Altunbileklerin Önü

-Mamak Belediyesi Önü

-Lalahan Eski Belediye Hizmet Binası Önü

-Natoyolu EGO Otobüs Noktası Yakını (Çağdaş Market Önü)

-Bostancık Caddesi Hüseyin Gazi Son Durak

-Boğaziçi BİM Market Önü

Bugüne dek yaklaşık 250 bin maske dağıtan Mamak Belediyesi bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Atık Maske ve Eldivenler İçin Özel Çöp Konteynırı

Mamak Belediyesi, atık maske ve eldivenler için de ilçedeki 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırı yerleştirdi. Bu konteynırların yerlerini de yine belediye web sitesinden görmek mümkün oluyor.

Maskeler Belediyeden, Maskeleri Takmak Vatandaştan

Vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokağa çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takmalarını hemşehrilerimize ifade ediyoruz. Bu hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için şart. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Atık maske ve eldivenlerimizin de kesinlikle sokağa atılmaması gerekiyor. Bu yüzden 100 ayrı yere özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik. 14 Kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık, asansörlerimizde işaretleme yaptık. Dezenfekte işlemleri 24 saat 64 mahallemizde sürüyor. Unutmayalım, virüs gücünü temastan biz tedbirlerimizden alıyoruz. Hep birlikte kurallara uyacağız, evde kalacağız ve bu virüsten kurtulacağız.” dedi.
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Bugün 12:29 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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