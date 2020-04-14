Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle malları elinde kalan pazarcı esnafını mağdur etmedi. Büyükşehir Belediyesi yemek yapımında kullanılmak üzere pazarcı esnafının 4 bin kasadan oluşan 23 kamyon ve 1 tır yaş sebze ve meyvesini satın aldı. BELSO Soğuk Hava Deposu’na ürünlerini teslim eden pazarcı esnafı, Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

Toplumsal dayanışma çağrısı yaparak, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumun her kesiminden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle malları elinde kalan pazarcı esnafına da destek oldu.

Yaş sebze ve meyvelerini semt pazarlarında satamayan pazarcı esnafına “mallarınızı alacağız” diyen ve sözünü tutan Başkan Yavaş’ın talimatı sonrası Büyükşehir Belediyesi, iki günde pazarcı esnafının 4 bin kasadan oluşan 23 kamyon ve 1 tır ürününü satın aldı.

BAŞKAN YAVAŞ’A PAZARCI ESNAFINDAN TEŞEKKÜR

Pazarcı esnafı Ankara Toptancı Hali’nde bulunan BELSO Soğuk Hava Deposu’na mallarını getirerek teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinin BELPA Mutfağında yemek yapımında kullanılmak üzere satın alınan ürünler için pazarcı esnafı Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

Ankara Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Metin Tepeli, yaşanan süreç ile ilgili şöyle konuştu:

“Mansur Başkan odamızı arayarak, elinde malı kalan esnafın ürünlerini Büyükşehir Belediyesine verebileceğini söyledi. Biz de ulaşabildiğimiz tüm esnaf arkadaşlarımıza ilettik, bir kısmı gelip ürünlerini Büyükşehir’e verdi. Faturası olanlar, getirip faturasıyla beraber teslim etti. Mansur Başkanımız geçen hafta da bizi arayarak pazara çıkmayan kuruyemişçi ve peynirci gibi esnafımız var, onların da listesini isteyerek destek oldu. Mansur Başkana esnafın ve pazarcının yanında olduğunu teşekkür ederiz.”

Mallarını teslim etmek üzere Ankara Toptancı Hali’ne gelen pazarcı esnafı mağduriyetlerinin giderilmesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Cesim Sezer: “Mallarımızı geri alan Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

-Dursun Arsak: “Şu an herhangi bir mağduriyetimiz kalmadı Allah razı olsun başkanımızdan.”

-Ömer Emektar: “Başkanımız sağ olsun bize çok yardımı oldu yardımlarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

-Serhat Sümbül: “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerimizde kalan malları alarak bizleri mağdur etmedi.”

-Ayhan Sümbül: “Sayın Belediye Başkanımız bizleri aradı ve elimizdeki malları alarak mağduriyetimizi giderdi. Allah razı olsun.”

-Seyfettin Genç: “Belediye bizi aradı ve mallarımızı alarak mağduriyetimizi giderdi. Allah razı olsun başkanımızdan.”

-Cahit Çelik: “Sayın Başkanımız Mansur Yavaş, Pazarcı Odası Başkanımızı arayarak mallarımızı satın aldı ve bizleri mağdur etmedi. Yapmış olduğu bu hizmetten dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”

-Ömer Sümül: “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bizleri arayarak bu mağduriyetimizi giderdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.”

-Mustafa Torun: “ Ankara Büyükşehir Belediyesi mallarımızı satın aldı. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

-İrfan Kesgin: “Çankaya ve Gölbaşı pazarlarına çıkıyorum. Mağduriyetimiz olunca Başkan Yavaş devreye girdi ve bizden mallarımızı aldı, sağ olsun.”

-Cesim Sezer: “Sayın Mansur Yavaş’a çok çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.”

-Kenan Çelik: “Mansur Başkanımız elimizde kalan mallarımızın hepsini aldı. Bizi mağdur etmedi. Allah razı olsun, şerefi var olsun.”