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O evden yine 2 kamyon çöp çıktı

Altındağ’da daha önce iki kere temizlenen çöp evi, sahibi yeniden doldurdu.

Elif Duman
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Altındağ’da daha önce iki kere temizlenen çöp evi, sahibi yeniden doldurdu. Altındağ Belediyesi evi üçüncü kere temizlerken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Üçüncü kez boşaltılan evden iki kamyon çöp çıktı. 

İlçenin her noktasında vatandaşların sağlığını korumak için çalışan Altındağ Belediyesi, bir temizlik operasyonu daha gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi, Hacettepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda çöp ev temizliği yaptı. Daha önce de ekipler tarafından 2 kere temizlenen evde, üçüncü kez temizlik gerçekleştiren Altındağ Belediyesi ekipleri, evden iki kamyon dolusu çöp çıkardı. Kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan çöp evin büyük bir titizlikle temizlenmesinin ardından, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. 

İKİ KAMYON DOLUSU ÇÖP 

Tek başına yaşayan yaşlı bir apartman sakininin evini üçüncü kez temizlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu bize bildirdi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti. Polislerin de eşlik ettiği bu temizlik çalışmasını, aynı evde üçüncü kez yapıyoruz. Buna rağmen evden iki kamyon dolusu çöp çıktı.” dedi.  

EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik çalışmasının ardından, ekiplerin salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiğini de belirten Başkan Balcı  “Apartman sakinleri zaten koronavirüs nedeniyle tedirgindi. Kendilerini bir nebze de olsa rahatlattık, rahat bir nefes aldılar.” ifadelerini kullandı. 
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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