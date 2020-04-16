Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:06 TSİ- Belediye G: Bugün 10:09 TSİ

“Yardımlarımız gün geçtikçe artacak”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgını ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgını ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. “Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz.” diyerek yapılan yardımların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Ercan Sincanlılara önemli uyarılarda bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin bu süreci başarı ile yönettiğine dikkat çeken Başkan Ercan, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Maliye Bakanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız diğer yetkili devlet büyüklerimiz üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Bugün geldiğimiz noktada diğer devletlerle kıyaslanmayacak şekilde durumu sağlıklı şekilde götürüyoruz. Adına “süper güç” dediğimiz birçok ülke, vatandaşlarının bırakın tedavi masraflarını üstlenmeyi maske bile dağıtmaktan acizken, devletimiz Covid-19 tedavisiyle ilgili her türlü masrafı karşıladığı gibi, milyonlarca maske dağıtımıyla da milletimizin gönlünü fethetmiş durumda.” açıklamasında bulundu.

“Yüzbinlerce Maske Dağıttık”

Sincan Belediyesinin salgınla ilgili olarak her türlü imkanı seferber ettiğini vurgulayan Başkan Ercan, “ Pazar yerlerinde, polis noktalarında, şehrin farklı lokasyonlarında bugüne kadar yüzbinlerce maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Marketlerde, pazar yerlerinde giriş çıkışlarla ilgili zabıtamız gerektiğinde emniyetimizle işbirliği içinde düzenlemeleri yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Gerekirse Belediye Çalışmalarına Ayrılan Ödeneği Yardım Faaliyetlerine Aktarırız”

Sincan Belediyesi tarafından yapılan yardımlara değinerek, “Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Vefa Destek Ekiplerimiz Her Zaman Hizmetinizde”

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların vefa destek ekiplerine 0312 985 05 10 numaralı telefondan rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Sincan Belediye Başkanı, “ Sokağa çıkma yasağı söz konusu olduğu günlerde ihtiyacı olan her vatandaşımıza bu hizmeti götürürüz. Bu konuda kaygıya gerek yok.” dedi.

Sincan Belediyesinin kültürel faaliyetlerinin dijital ortama aktarıldığını yineleyen Başkan Ercan, 23 Nisan’la ilgili bir sürprizden bahsetti. “Ramazan ayında internet ortamında oluşturacağımız yayınlar üzerinden ve ya televizyon yayınları üzerinden birlikte olmayı planlıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

“Sabredelim, Birlik ve Dayanışma İçerisinde Süreci Atlatacağız”

Covid-19 salgınıyla ilgili Sincanlılara uyarılarda bulunan ve lale örneğini veren Başkan Ercan, “Şehrimizin sembolü, güzelliğin timsali laleler açmaya başladı. Laleler eşsiz güzellikte çiçekler, ama 15 gün ömürleri var. 15 günlük temaşa zevkini tattırmak için bir yıl sabırla beklerler. Biz de laleler gibi bu süreçte biraz sabredelim, sonra baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Laleler bu güzelliğinin yanında tasavvufta vahdeti yani birliği temsil eder. Biz de birlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman Allah’ın izniyle bu süreçten çıkıp baharı coşkuyla kutlayacağız. Yetkililerin, uzmanların belirttiği kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen konusunda hassas olalım, maskesiz dolaşmamaya gayret edelim. Gerekmedikçe asla dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kalesi'nde Yardım Seferberliği mask
Ankara Kalesi'nde Yardım Seferberliği
Günde tam 1500 adet mask
Günde tam 1500 adet
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Taşdelen, sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu mask
Taşdelen, sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu
Ücretsiz spor eğitimi mask
Ücretsiz spor eğitimi
Sözleşmeli Çiftçilik Dönemi Başladı mask
Sözleşmeli Çiftçilik Dönemi Başladı
Yayalar İçin Dezenfektan Tüneli mask
Yayalar İçin Dezenfektan Tüneli
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı mask
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor mask
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor

Bugün 10:06 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı mask
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı mask
Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı
Maskeler Artık Buraya Atılacak! mask
Maskeler Artık Buraya Atılacak!
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği mask
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi mask
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu? mask
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme mask
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL