Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:16 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:17 TSİ

Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat!

Sağlımızı korumak için el hijyeni olmazsa olmazların başında geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlımızı korumak için el hijyeni olmazsa olmazların başında geliyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde, koronavirüsten korunabilmek için el temizliğine normalden daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. 

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Hüner, koronavirüsün yayılmasında ellerin büyük risk oluşturduğuna işaret ederek “Yüzük kullanmayın. Ellerinizi sık sık yüzünüze götürme alışkanlığınızı bırakın” uyarısında bulundu.

Koronavirüs hakkındaki bilgiler her geçen yün yenileniyor. Önceleri damlacık yoluyla bulaştığı, havada asılı kalmadığı düşünülen virüsün cansız yüzeylerde de günlerce kalabildiği ortaya çıkınca alınması gereken önlemler de arttı. Özellikle dış dünyamızı çevreleyen tüm nesnelere dokunduğumuz için ellerimiz de koronavirüsün bulaşmasında en etkili organlarımız.

 Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Hüner, el hijyenini tam anlamıyla sağlama konusunda unutmamamız gereken noktaların altını çiziyor:

“Uzunca bir süredir hayatımızı sınırlandırdık. Mümkün olduğunca az dışarı çıkıyoruz ve az kişiyle görüşüyoruz. Yine de eve geldiğimizde muhakkak önce ellerimizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkamamız gerekiyor. Tüm parmaklarımızı, parmak aralarımızı, tırnak diplerimizi, avuç içini ve elimizin dış yüzeyini de yıkadığımızdan emin olmalıyız. Evden hiç çıkmasak bile tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra ya da yaptığımız işlere göre örneğin bahçe ile ilgilenmişsek, elimizi aynı özenle yıkamamız şart.”

Sakal, bıyık tıraşına dikkat!

Koronavirüs günlerinde yeni davranışlar edinirken bazı alışkanlıklarımızı da geride bırakıyoruz. Terk etmemiz gereken alışkanlıklarımızın çoğu ise ellerimizle ilgili. Çünkü gün içerisinde sayısız kez yüzümüze dokunduğumuzun, saçlarımızı düzelttiğimizin farkında olmuyoruz. Bu alışkanlığın devamı da hem el hijyenini ortadan kaldırıyor hem de elimizdeki virüsün ya da başka mikropların bulaşmasına neden olabiliyor.

Koronavirüsün ağız, burun ve göz yoluyla vücudumuza girdiğini hatırlatan Dr. Meltem Hüner, “Ellerimizi nasıl kullandığımız konusunda farkındalık geliştirmemiz önemli. Buna dikkat ettiğinizde elinizi ne kadar çok yüzünüze, burnunuza, gözünüze dokundurduğuna şaşırabilirsiniz. Bu alışkanlıktan kurtulmak için el hareketlerinize odaklanabilirsiniz” diyor.

Erkeklerin bıyık ve sakallarının koronavirüsün yerleşmesi ve tutunması için uygun ortam oluşturduğuna işaret eden Dr. Meltem Hüner, sakal-bıyık tıraşının önemine dikkat çekiyor.

Aksesuarları çıkarın

Ellerimizle ilgili önemli bir başka nokta da kullandığımız aksesuarlar. Yüzük ve bileklik deyince özellikle kadınlar akla gelse de nikah ve nişan yüzüğü takan erkeklerin de koronovirüsün metal yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiğini hatırlaması gerekiyor.

Ayrıca hijyenik el yıkamayı da engelleyebilen yüzük gibi aksesuarların salgın sona erene kadar kullanılmamasını öneren Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Hüner, “Ellerinizi yıkasanız bile yüzük gibi aksesuarlar virüslerden tam arınmayı engelleyebilir. Yüzük nedeniyle parmakları durulamak da daha zor olabilir. Özellikle uzun yıllardır takılan nikah yüzüklerini çıkarmak, terk edilmesi için zor bir alışkanlık olsa da içinde bulunduğumuz dönemde yapmamız gereken bu” diye konuştu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Market Alışverişlerinde Koronavirüsten Böyle Korunun mask
Market Alışverişlerinde Koronavirüsten Böyle Korunun
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi mask
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu? mask
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor! mask
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü? mask
Gözlere Dikkat! Konjonktivit mi, Koronavirüs mü?
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli mask
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli
Mutfağa giriş çok ama hareket yok! mask
Mutfağa giriş çok ama hareket yok!

Bugün 10:16 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor! mask
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli mask
Virüsler ile Mücadelede ​Ambalajlı Gıda Çok Önemli
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat! mask
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat!
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen mask
Covid-19’a Karşı Sosyal İzolasyon ve Hijyen
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir mask
Gözlükler Corona Virüsünden Korunmanıza Yardımcı Olabilir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi mask
Koronavirüse Karşı Ozon Tedavisi
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu? mask
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme mask
Toplu Taşıma Araçlarının Servis Saatlerinde Yeni Düzenleme

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL