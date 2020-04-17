Evlerde koronavirüs temizliği nasıl olmalı?

COVID-19 salgınından korunmak için almamız gereken pek çok önlem var. Hijyen kurallarına dikkat etmek, maske ve eldiven kullanmak, sosyal mesafeyi dikkate almak gibi konuların yanı sıra evde de almamız gereken pek çok önlem var. Bu önlemlerin başında evi düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek geliyor.

Sabri Ülker Vakfı, virüse karşı evlerimizi nasıl temiz tutacağımızı tüm yönleriyle sıraladı:

Temizlik için su ve sabun yeter

- Yüzeyleri temizlemek için sabun ve su kullanın. Sabun, virüsün ölmesi için yeterlidir. Yoğun kimyasal içeren temizleyicilerin uzun süre ve yoğun miktarda kullanılması da solunum yolları ilişkili hastalıklara yol açabilir.

- Sık dokunulan yüzeylerin rutin temizliğini yapın: Masalar, kapı kolları, anahtarlar, tezgâhlar, kulplar, masalar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, musluklar, lavabolar gibi.

Dezenfekte işleminde talimat dışına çıkmayın

- Alanı veya ürünü sabun ve su ile temizleyin veya kirliyse başka bir deterjan kullanın. Ardından bir ev dezenfektanı kullanın.

- Dezenfektanın etkili ve doğru kullanımı için arkasında yazan talimatları izleyin.

- Temizlik eldiveni giymeyi ve temizlik yaptığınız alanı havalandırmayı ihmal etmeyin.

- Ev tipi çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmayın.

- Alkollü temizleyiciler kullanılacak ise, alkol oranının en az %70 olmasına özen gösterin.

Halı veya kilimlerde uygun temizleyicileri kullanın

- Yumuşak yüzeyleri sabun ve su kullanarak veya bu yüzeylerde kullanıma uygun temizleyicilerle temizleyin.

- Kilim, örtü gibi çamaşır makinasında yıkanabilecek ürünlerin üretici talimatlarına uygun olarak yıkayın.

Tabletler, dokunmatik ekranlar, klavyeler ve uzaktan kumandalar…

- Elektronik aletlerin yüzeyini silinebilir bir yüzeyle kaplamayı deneyebilirsiniz.

- Temizlik ve dezenfeksiyon için üreticinin talimatlarına uyunuz.



- Kullanım kılavuzu yoksa, en az %70 alkol içeren alkol bazlı mendil veya sprey kullanın.

- Yüzeyi iyice kurulayın.

- Çamaşırlarınızı 60-90 derecede yıkayın

Çamaşırları yıkama talimatlarına uygun olarak yıkayın.

- Çamaşırlarınızı 60-90 derece sıcaklıkta yıkayın.

- Evde hasta bireylerin çamaşırlarını makinaya yerleştirirken tek kullanımlık eldiven kullanın. Diğer bireylerin kıyafetleriyle birlikte yıkamanızda sakınca yoktur.

- Kirli çamaşırları sallamayın.

- Çamaşırları makinaya yerleştirdikten sonra eldivenlerinizi uygun şekilde çıkartıp, ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Evdeyken elleri ne zaman yıkamak gerekir?

- Burnunuzu sildikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra

- Tuvaleti kullandıktan sonra

- Yemek yemeden veya yemek hazırlamadan önce

- Hayvanlarla veya evcil hayvanlarla temastan sonra

- Yardıma ihtiyacı olan başka bir kişiye (örn. çocuğunuz) rutin bakımını sağlamadan önce ve sonra

- Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.

Ellerinizi yıkamak için su ve sabun olmadığı durumda veya görünür şekilde kirli olmadığı zamanlarda en az %60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın. Bununla birlikte, eller görünür şekilde kirliyse, her zaman elleri sabun ve suyla 20 saniye boyunca yıkayın.