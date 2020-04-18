Lösev'den Kanser Hastalarına Can Simidi

CORONA VİRÜS SALGINI GÜNLERİNDE LÖSEV İŞ BAŞINDA

LÖSEV, tüm dünyada ve ülkemizde süren covid-19 tehdidi karşısında en savunmasız bireyler olan kanser ve lösemi hastalarını yalnız bırakmıyor. Ailelerine, gıda ve hijyen kolilerinin yanı sıra kırmızı et ürünleri desteği verebilmek üzere dönüşümlü çalışma modeline geçen LÖSEV, olağanüstü durumlarda bile hasta ve ailelerine “yalnız değilsiniz” diyor!

Dünyayı sarsan corona virüs salgını karşısında en dezavantajlı kesim bağışıklık sistemi düşük bireylerdir. Yoğun kemoterapi tedavisi sebebiyle kanser hastaları bu dönemde her türlü enfeksiyon tehdidine açıktır. Bağışıklık sistemi tedaviler yüzünden baskılanan hasta covid-19 salgınında, korunmaya en çok ihtiyaç duyan birey haline geldi. Diğer taraftan % 90 asgari ücretli ve tek kişi çalışan ailelerde işlerden çıkarmalarda başlayınca temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan lösemi ve kanser hastalarının yardımına her zaman olduğu gibi LÖSEV koşuyor.

LÖSEV’DEN KANSER HASTALARINA CAN SİMİDİ;

Hem Hijyen Hem Gıda Kolileri İlk Günden İtibaren Gönderilmeye Devam Ediyor. Hayırseverler tarafından iletilen bağışları ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden kuru gıda ve et ürünleri desteklerine kadar koli gönderimlerine aralıksız devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi kanser hastalarının evlerine kadar ulaştırılıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde bağışçıların desteklerini hız kesmeden iletmeyi sürdüren profesyonel LÖSEV kadroları, dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor.

“BU MÜCADELEDE KANSER HASTALARI ASLA YALNIZ DEĞİLDİR”

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER; “özellikle böyle olağanüstü dönemlerde destekler artarak devam edecek, her zaman hastalarımızın yanındayız’ dedi.

Hülya ÜNVER ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı’nı da hatırlatarak bağışçılara da çağrıda bulundu; “Mevcut zorlukların üzerine corona virüs salgını ve daha da ağırlaşan ekonomik zorluklar eklendi. Biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Bize güvenen ailelerimizin yanında olmak zorundayız, o yüzden bu zor dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.