Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 02:22 TSİ- Yaşam G: Bugün 02:28 TSİ

Lösev'den Kanser Hastalarına Can Simidi

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER; “özellikle böyle olağanüstü dönemlerde destekler artarak devam edecek, her zaman hastalarımızın yanındayız’ dedi.
mask

CORONA VİRÜS SALGINI GÜNLERİNDE LÖSEV İŞ BAŞINDA

LÖSEV, tüm dünyada ve ülkemizde süren covid-19 tehdidi karşısında en savunmasız bireyler olan kanser ve lösemi hastalarını yalnız bırakmıyor. Ailelerine, gıda ve hijyen kolilerinin yanı sıra kırmızı et ürünleri desteği verebilmek üzere dönüşümlü çalışma modeline geçen LÖSEV, olağanüstü durumlarda bile hasta ve ailelerine “yalnız değilsiniz” diyor!

Dünyayı sarsan corona virüs salgını karşısında en dezavantajlı kesim bağışıklık sistemi düşük bireylerdir. Yoğun kemoterapi tedavisi sebebiyle kanser hastaları bu dönemde her türlü enfeksiyon tehdidine açıktır. Bağışıklık sistemi tedaviler yüzünden baskılanan hasta covid-19 salgınında, korunmaya en çok ihtiyaç duyan birey haline geldi.  Diğer taraftan % 90 asgari ücretli ve tek kişi çalışan ailelerde işlerden çıkarmalarda başlayınca temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamayan lösemi ve kanser hastalarının yardımına her zaman olduğu gibi LÖSEV koşuyor.

LÖSEV’DEN KANSER HASTALARINA CAN SİMİDİ;

Hem Hijyen Hem Gıda Kolileri İlk Günden İtibaren Gönderilmeye Devam Ediyor. Hayırseverler tarafından iletilen bağışları ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden kuru gıda ve et ürünleri desteklerine kadar koli gönderimlerine aralıksız devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi kanser hastalarının evlerine kadar ulaştırılıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde bağışçıların desteklerini hız kesmeden iletmeyi sürdüren profesyonel LÖSEV kadroları, dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor.

“BU MÜCADELEDE KANSER HASTALARI ASLA YALNIZ DEĞİLDİR”

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER; “özellikle böyle olağanüstü dönemlerde destekler artarak devam edecek, her zaman hastalarımızın yanındayız’ dedi.

Hülya ÜNVER ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı’nı da hatırlatarak bağışçılara da çağrıda bulundu; “Mevcut zorlukların üzerine corona virüs salgını ve daha da ağırlaşan ekonomik zorluklar eklendi. Biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Bize güvenen ailelerimizin yanında olmak zorundayız, o yüzden bu zor dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bugün 02:22 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Market Alışverişlerinde Koronavirüsten Böyle Korunun mask
Market Alışverişlerinde Koronavirüsten Böyle Korunun
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın mask
Koronavirüse Karşı Akciğerlerinize Bunları Yapın
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu? mask
​Covid-19 epilepsi hastalarını etkiliyor mu?
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor! mask
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Vitamin ve Besin Takviyelerine Dikkat! mask
Vitamin ve Besin Takviyelerine Dikkat!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat! mask
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat!
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri! mask
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL