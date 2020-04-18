Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:01 TSİ- Belediye G: Bugün 03:09 TSİ

Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek 24 saat ekmek üretiyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, fabrikanın 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Fabrikamızın Etimesgut'a yetecek ekmek üretim kapasitemiz var. 2002 yılında hizmete açtığımız ve 18 yıldır aralıksız ekmek üreten fabrikamızın önemi bugünlerde daha ortaya çıkmıştır" dedi.
mask

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek üretimine devam edecek. 40 personel 3 vardiya şeklinde, 2 günlük yasak boyunca ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretimi yapacak. El değmeden hijyenik ortamda üretilen ekmekler, ilçedeki 80 halk ekmek bayisine dağıtılacak; EtiATA Hizmet Birimi ve bayiler aracılığıyla vatandaşlara servis edilecek.

ETİMESGUT BELEDİYESİ HALK EKMEK 24 SAAT EKMEK ÜRETİMİ YAPIYOR

Fabrikada incelemelerde bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, fabrikanın 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Fabrikamızın Etimesgut'a yetecek ekmek üretim kapasitemiz var. 2002 yılında hizmete açtığımız ve 18 yıldır aralıksız ekmek üreten fabrikamızın önemi bugünlerde daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Demirel, şunları söyledi: "Fabrikamız 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup, 3 bin metrekare kullanım alanına sahiptir. El değmeden hijyen kurallarına uyularak hiçbir katkı maddesi konulmadan; kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ekmek üretilmektedir.

ISO 90001 Kalite Belgesini sahip fabrikamızda Günlük ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretilmekte, bu ekmekler ilçenin 80 noktasında bulunan ekmek bayilerine gönderilmektedir. İhtiyaç sahibi, engelli, yaşlı, hasta ve düşkün vatandaşlara, aşevinden yemekle birlikte ücretsiz olarak verilmektedir.

Piyasada 200 gram ekmek 1 Lira 25 Kuruş iken halk ekmekte 250 gram ekmek 90 Kuruşa satılmaktadır. Vatandaşlar, 3 ekmek fiyatına 5 ekmek alabilmektedir. Bu yönüyle de aile bütçesine belediye olarak önemli bir katkı sağlıyoruz"

Bugün 03:01 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ücretsiz spor eğitimi mask
Ücretsiz spor eğitimi
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı mask
O evden yine 2 kamyon çöp çıktı
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor mask
Aşevi Hizmetleri Devam Ediyor
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu mask
Büyükşehir Pazarcı Esnafına Sözünü Tuttu
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi mask
Vergi ve Harçlara Covid-19 düzenlemesi
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat! mask
Ellerimi tertemiz yıkadım diyorsanız dikkat!
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri! mask
Ödüllü kompozisyon yarışması! İşte başvuru adresleri!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL