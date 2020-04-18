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Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor

ATİA banyo koleksiyonunu anlatan ünlü iç mimar Esat Fişek tasarımlar hakkında şunları söyledi: “ “Camden” modeli, endüstriyel rustik olarak adlandırdığımız bir tasarım olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunuldu.
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BANYOLARDA MODERN TASARIM ÇAĞI

1997 yılından bu yana proje firması olarak yaşam alanlarına özel tasarımlar ile fark katan ATİA, banyo koleksiyonuyla sektöre yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Mobilya sektöründe 1997 yılından beri hizmet veren ATİA, yeni çıkardığı banyo mobilyaları ile ergonomik ve şık tasarımlardan vazgeçemeyenleri buluşturuyor. Banyo mobilyası üretmenin 15 yıllık bir hayalin ürünü olarak ortaya çıktığını belirten ATİA Kurucusu Haluk İder, “Proje firması olmamızdan ötürü banyo kültürüne ATİA olarak neler katabileceğimizi düşündük ve ünlü iç mimarlarımız ile tasarım süreçlerimizi tamamlayarak yeni bir koleksiyon çıkardık “dedi.

ATİA banyo koleksiyonunu anlatan ünlü iç mimar Esat Fişek tasarımlar hakkında şunları söyledi: “ “Camden” modeli, endüstriyel rustik olarak adlandırdığımız bir tasarım olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunuldu. Elektrik alt yapısı olmayan senaryolarda çoklu fonksiyonellik sunan tasarımımızda materyallerin en doğal haliyle kullanılmış olması ATİA’nın fark yarattığı yenilik olarak karşımıza çıkıyor”.

Koleksiyonun en beğenilen parçalarının başında gelen “Bath” modelinin tamamen el işçiliğine dayalı, doğal ahşap ve taşın kullanıldığı bir ürün olduğunun altını çizen Fişek, “Bath, history ve modernizmin harmanlanarak ortaya çıktığı bir ürün” olarak nitelendirdi.

Modern yaşamın gereklerine göre tasarlanan “Soho” ise depolama alanı isteyen kullanıcılar için modüler kullanıma uygunluğundan dolayı vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Gelen talepler doğrultusunda günümüzde tasarımların modernize edilip tekrar yorumlanarak oluşturulduğunu belirten ATİA’nın ünlü iç mimarı Esat Fişek, “Soho, modernist bir yaklaşım ile maksimum fonksiyonun banyo alanlarına eklenmesini sağladığımız bir tasarım” diye belirtti.

“Arch” tasarımında kompakt bir tasarım fikri üzerine gittiklerini ve formuyla hiçbir yerden referans almadan tek başına mekân içerisinde konuşması ile lükse yeni bir kavram kattığını ileten Fişek, “Arch, banyo görünümünde olmayan bir yerde bile durduğunda o mekânı bir banyo haline getirebilecek bir ürün” dedi.

Kullanıcıların ev ve iş yeri gibi zamanlarını geçirdikleri alanları özgün fikirleri ile hayallerinin ötesine taşıyan ATİA, kişiye özel tasarımlarla mobilya sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

ATİA Hakkında

1997 yılında Ankara’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana; anahtar teslim proje firması olarak hizmet vermeye devam ediyor. 2008 yılında üretim kapasitesini arttırarak 1800 metrekare alanda hizmet veren ATİA, ortağı olduğu 5 Eksen CNC İşlem Merkezi ile de üreticilerin zorlandığı bölümleri üreterek markalara gösterdiği desteği sürdürmektedir.

2019 yılında mevcut üretim tesisine ek olarak, Ankara Hasanoğlan’da 8 dönüm üzerine kurulan 3000 metrekarelik fabrikası ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kişiye ve firmalara özel tasarımlar ve uygulamalar yürüten ATİA; konut, ofis, ticari mekanlar, kamu kurum ve kuruluşları için projeler üretmektedir.

40 yıllık tecrübesi ile mobilya sektörüne yenilikler getiren ATİA, projeleri ve fark yaratan tasarımları ile hayallerin ötesinde yaşam alanlarını kullanıcılarıyla buluşturup lüksün segmentini belirlemeye devam ediyor.

Bugün 03:13 TSİ - Yaşam

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