Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile Şırnak'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz