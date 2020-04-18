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Bobo'dan Sergen Yalçın'a Olay sözler: "Beşiktaş ayarında değil"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, Alanyaspor'dan hocası olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ayarında bir hoca olmadığını iddia ederek sert açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş'ın unutulmaz forvetlerinden Bobo, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’tan sonra sırasıyla Cruzeiro, Kayserispor, FC Sydney ve Alanyaspor formalarını giyen Brezilyalı golcü, koronavirüs pandemisi öncesi futbol hayatını Hindistan’ın Hyderabad takımında sürdürüyordu.

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ SEVİYESİNDE DEĞİL"

Bobo’nun şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın hakkındaki sözleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Sergen Yalçın ile altı ay birlikte forma giydiğini ve Alanyaspor’da birlikte çalıştıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu "Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olacak seviyede değil. Onun futbolculara liderlik edemeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor’da bana ve bazı oyunculara dürüst davranmamıştı. Bu yüzden Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın teknik direktörü olmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

BANA İKİ AY YETTİ

Brezilyalı yıldız “Bir gün Sergen Yalçın’la birlikte çalışmak ister misiniz” sorusunu ise "Hayır. Bu birlikteliğin Beşiktaş’a faydalı olmayacağını düşünüyorum. Birlikte altı ay futbol oynamak ve onun hocalığında iki ay çalışmak bana yetti" diye cevapladı.

YOK BÖYLE TARAFTAR

Beşiktaş taraftarına övgüler yağdıran Bobo "Bana göre eşsiz ve çok özeller. Kariyerim boyunca böyle bir taraftar topluğu görmedim. Çok tutkulular ve tamamen kulüplerine adanmış olmaları beni her zaman etkilemiştir. En zor durumda bile takımlarını desteklediler. Böyle bir taraftar önünde futbol oynadığım için kendimi çok şanslı buluyorum. Ligde şampiyon olduğumuzda kutlamalara hayatımda gördüğüm en büyük bayrak getirilmişti. Hayatımdaki en unutulmaz anlardan biriydi" dedi.

BURAK TAM BİR GOLCÜ

Beşiktaş’ta şu anda en beğendiği oyuncusunun Burak Yılmaz olduğunu söyleyen Bobo "Tam bir golcü. Onun sahada olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Takıma büyük güç katıyor. Beşiktaş bu sezon Burak Yılmaz’ın oynamadığı maçlarda büyük sıkıntı çekti" dedi.

Bugün 14:18 TSİ Ankara- Spor

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