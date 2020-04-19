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Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!

Keçiören Belediyesi, Türkiye’de ve dünyada etkisini artıran Covid-19 salgınıyla birlikte insanların yaşam tarzında meydana gelen değişikliklerin ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle harekete geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi, Türkiye’de ve dünyada etkisini artıran Covid-19 salgınıyla birlikte insanların yaşam tarzında meydana gelen değişikliklerin ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi’nin kurulması için talimat veren Başkan Turgut Altınok, merkezin çok yakında hizmete başlayacağını belirtti.

VATANDAŞLAR TELEFONDA ZAMAN KAYBETMEYECEK

Koronavirüse karşı alınan önlemleri her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi, kısa süre içerisinde Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Talepte bulunan vatandaşlara Keçiören Belediyesi uzmanları tarafından psikolojik destek sunacak olan merkeze ulaşmak isteyen vatandaşlar telefonda bekleyip zaman kaybetmek zorunda kalmadan, sekreter ya da telesekreterle muhatap olmadan başvurularını oluşturabilecekler. Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi uzmanları ise randevu alan vatandaşı daha öncesinden arayarak randevu gününe ilişkin bilgi verecek. Randevu saati yaklaşan vatandaşa hatırlatmada bulunmak için yarım saat öncesinden arama yapılarak terapi için hazır olması istenecek.

GEREK GÖRÜLÜRSE YÜZ YÜZE HİZMET VERİLECEK

Bu kapsamda vatandaşlar Keçiören Belediyesi web sitesinde bulunan Psiko-Sosyal Danışmanlık Destek Merkezi linkine tıklayarak kişisel bilgileriyle birlikte kayıt oluşturacaklar. Destek merkezi, Keçiörenli vatandaşlara haftanın 3 günü telefonla, diğer 2 gün ise gerek görüldüğü takdirde destek merkezinde yüz yüze hizmet verecek.
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Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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