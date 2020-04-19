Çocukların mesajları uçan balonla gökyüzüne bırakılacak

Yenimahalle Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklarla, birbirinden renkli ve bol sürprizli etkinliklerle kutlayacak.

Yenimahalle çocuklarına mektup ve video ulaşarak kutlamalar için destek isteyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da miniklerin mesajlarını uçan balonlarla belediye binası önünden gökyüzüne uğurlarken çocuklardan gelen resimleri de 100.yıl Çocuk Parkı adını verecekleri parkta sergileyecek.

Resimler parkta sergilenecek, mesajlar gökyüzüne uğurlanacak

Etkinlikler çerçevesinde; Yenimahalle çocuklarının evlerine bir mektup ile birlikte boya kalemi ve resim kağıtları gönderen Yenimahalle Belediyesi, çocuklardan nasıl bir ülke ve dünya istediğine yönelik hayallerini çizmelerini istedi. İlçedeki bir parka da “100.yıl Çocuk Parkı” adının verileceğini duyuran Yenimahalle Belediyesi, çocukların hayallerini resmettiği çizimleri parkta sergileyeceklerini ve salgın tehlikesi geçer geçmez parkın açılışının çocuklarla birlikte eğlencelerle yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, çocuklardan bir video çekerek mesajlarını 23nisan@yenimahalle.bel.tr adresine göndermelerini isteyen Yenimahalle Belediyesi gelen mesajları belediyenin Youtube hesabından yayınlayacak ve Başkan Yaşar da 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da miniklerin mesajlarını uçan balonlarla belediye binası önünden gökyüzüne uğurlayacak. Ayrıca aynı gün Başkan Yaşar Yenimahalle’nin aydınlık yarınlarına sürprizlerini açıklayacak.

Sevgili Çocuğum diye başlayan mektubu ile çocuklara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biliyorum, sen de bu 23 Nisan’da sokaklarda, parklarda gönlünce arkadaşlarınla eğlenecek, gururla bayramını kutlayacaktın. Bizler de senin bayramını kutlamak amacıyla aylar öncesinden çalışmalar yapmıştık. Ancak bu virüs, hepimizin evlerimizden dışarı çıkmamıza engel oluyor. Evlerinizde sıkıldığınızın ve arkadaşlarınızdan uzak kaldığınızın farkındayım. Ancak biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’nin çocukları her türlü sıkıntıyla baş edecek güçtedir. Senin hayal gücünün ve merakının evlere sığmayacak, tüm dünyayı dolaşacak kadar geniş olduğunu biliyorum. Bol bol kitap oku, müzik dinle, annene yardım et, resim yap ve mesajını bize bir video ile ilet.

Dışarı çıkma zamanı geldiğinde hep birlikte yine çok eğleneceğiz.

O güne kadar sabırlı olmanı diliyorum, bu sıkıntılı günler geçecek ve sokaklar, parklar yine senin neşenle dolacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyorum. Seni sevgiyle kucaklıyor resmini ve mesajını bekliyorum.” dedi.