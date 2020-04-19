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Turizim Bakanı Ersoy'dan Turist Rehberleri ile Müzekart Sahiplerine Müjde

Bakan Mehmet Nuri Ersoy: “Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz. Mayıs ayının ortasından itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz.”
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık.”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy: “Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz.”

Bakan Ersoy: “Mayıs ayının ortasından itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun bir tanıtıma yeniden başlıyoruz.”

Türkiye’de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberi ile MüzeKart sahiplerine müjde veren Bakan Ersoy, tanıtım faaliyetlerini de Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun olarak yeniden başlatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, sezon açılana kadar profesyonel turist rehberlerine destek sağlamak üzere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli kredi uygulaması başlatacaklarını kaydetti.

 “Profesyonel turist rehberlerine ilişkin bir kredi hazırlığını Maliye ve Hazine Bakanlığımız ile tamamladık.” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, “Bakanlık internet sitesi üzerinden, çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyorlar.  6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Yaklaşık 8 bin aktif rehber var. Bu rehberlerin tamamı yararlanabilecek.” dedi.

İkinci Müjde MüzeKart

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan müze ve ören yerlerine ilişkin diğer bir müjdeyi ise MüzeKart sahiplerine verdi.

Müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan MüzeKartların süresinin de uzatılacağını belirten Bakan Ersoy, “Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz.” dedi.

Tanıtım Faaliyetleri Başlıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun bir tanıtım çalışmasına da yeniden başlayacaklarını ifade eden Ersoy,  ülkeler ve onların havalimanlarının olduğu bölgeler bazında başlatacakları bu çalışmalar kapsamında, hedef pazarların ulusal ve sosyal medyalarında çok ciddi tanıtım yapacaklarını kaydetti.  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rehberlere destek kredisi ile MüzeKart müjdelerini ayrıca kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.  

Bugün 13:58 TSİ - Ekonomi

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