İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Uzaktan verilebilecek

Türkiye’de ve Dünya’da binlerce kişinin hayatını kaybettiği COVİD-19 pandemisi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuatlar kapsamında zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin internet üzerinden verilmesine kanuni düzenleme ile izin verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Uzaktan/E-Learning verilebilecek

15 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikler ile (“İş Güvenliği Uzmanı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”) "İş Güvenliği Uzmanları", "İşyeri Hekimleri" ve "Diğer Sağlık Personelleri" sınava hazırlanırken devam etme zorunluluğu olan eğitimlerindeki teorik kısımlarını COVID-19 Pandemisi nedeniyle e-Learning/Uzaktan almaları Bakanlık tarafından kabul edilecektir.

24 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında güncelleme eğitimleri “Az Tehlikeli risk grubundaki iş yerlerinde 8 Saat" olarak, "Tehlikeli risk grubundaki iş yerlerinde 12 Saat" olarak, Çok Tehlikeli risk grubundaki işyerlerinde ise 16 saat olarak verilebilir.

Global OSGB Sorumlu Müdürü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emre Ateşoğlu;

-İşverenlerin yasal mevzuat kapsamında çalışanlarına zorunlu olarak vermesi gereken "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri"ni gerekli mevzuat şartlarını sağlayarak e-Learning (Uzaktan) verebileceğini;

-Uzaktan çalışma veya kısmi çalışma düzenine geçen işyerleri için bu dönemde online eğitimler çok faydalı olacağını,

-İBYS (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden bakanlığa bildirim yapabileceği platform kullanarak gerçekleştirebileceğini belirtti.

Mücbir sebep nedeniyle yeni işe başlayanlara verilecek 2 saatlik “İşbaşı İSG Eğitimi” ve “Sınıf içi Eğitimleri” de mücbir sebep nedeniyle Uzaktan verilmesi işverenler için mümkün olabilecektir.

Global E-Learning ve Global OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit GEDİMAN bu konuda işverenlere ciddi kolaylık sağlayan e-learning (Uzaktan) eğitimlerinin personellerin son teknolojik gelişmeleri takip etmesiyle İSG Eğitim süreçlerinde başarılı sonuçlar ve çalışanlarda bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını, tehlike ve riskleri daha kolay öğrendikleri bir platform niteliğinde olduğunu belirtti.