Kadına Şiddet Haberleri haber sitemizde bulabilirsiniz. Kadına şiddet haberlerinin her geçen gün artıyor olması can sıkıcı bir boyut almıştır. Bütün dünyada artış gösteren dayak olayları nedeni ile devlet bir adım atmayı gerekli görmüştür. Bu adımlardan en önemlileri arasında yalnızca şiddet gören kadının değil, aynı zaman şiddete tanıklık etmiş ve bunu mahkemeye kanıtlayabilen kişilerin şikayetçi olabilmesi var.

Kadına şiddet haberlerinin sayısı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesi ile biliniyor. Ne yazık ki resmi rakamlara göre Türkiye kadına şiddetin en fazla görüldüğü yerlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Buna karşın bir çok şiddet vakasının resmi olarak kayıtlara geçmediği biliniyor. Bunun en büyük sebebi kadınların mahkemeye şiddet gördükleri için başvuru yapmıyor olmamalarıdır. Kadınların başvuru yapmamalarındaki neden ise gerekli bilgiye sahip olmamaları ve eşlerinden korkmalarıdır.

Kadına Şiddet Haberleri 2020

Kadına şiddet haberlerinin sayısı son zamanlarda bütün dünya ülkelerinde artış göstermesi ile biliniyor. Kadına şiddet davalarının sık görüldüğü ülkelerin başında Türkiye geliyor. Buna rağmen bir çok kadın, şiddet görmüş olmasına rağmen mahkemelere başvurmak istemiyor. Devlet konuya el attı. Yeni çıkan yasalar ile birlikte şiddet gören kadının hakkını aramasına giden yol kolaylaştırıldı.

Kadına Şiddet Haber Başlıkları

Kadına şiddet haberleri sayılarını son zamanlarda arttırmış olması sebebi ile can sıkıcı bir boyuta ulaşmıştır. Artık devletin de el attığı bir konu olan kadına şiddet davalarında yalnızca mağdur olan taraf dava açmayacak. Yeterli delil ve kanıtı gösterebilen kişilerin de konu hakkında mahkemelere başvuruda bulunması mümkün olacak. Kadına şiddet davalarında mağdur olan kişilerin dava açması halinde kişiler ilk olarak hastaneye sevk edilir. Burada darp ve cebir raporu alınır. Bu rapor ile birlikte şiddetin boyutunun ne düzeyde olduğu, şiddetin nasıl yapıldığı ve diğer detaylar konusunda bilgi sahibi olunmuş olunur.

Kadına Şiddete Hayır Haberleri

Kadına şiddete hayır haberlerinin sayısında acımasız kocalara tepki olarak artış olduğu bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan bu artış insanlık için endişe verici boyutlara ulaşılmasına neden olmuştur. Kadına şiddete hayır diyoruz fakat gerçekten kadına şiddetin ne olduğunu biliyor muyuz? Kadına şiddet denildiği zaman pek çok insanın aklına şiddet mağduru bir kadın gelir. Bu kadın çoğu zaman alkol almış eşinden dayak yemiştir. Fakat şiddet bununla sınırlı değildir. Şiddetin diğer türleri hem psikolojik hem duygusal hem de ikisinin bir arada bulunduğu tür olabilir.

Kadına Karşı Şiddet Hakkında Kadınlar Başta Olmak Üzere İnsanlar Bilinçlendirilmelidir

Kadına şiddet davası açılırken dava konusu illa ki fiziksel şiddet olmak zorunda değildir. İnanmak istemediği bir şeye zorla inandırılmak ve hatta ihmalkarlık ile duygusal şiddet türüne örnek olarak gösterilebilir. Şiddet görmek hiçbir kadının kaderi olmadığı gibi şiddeti uygulayan kişiler muhakkak yasalar önünde cezalandırılmalıdır. Bu ceza Türk Ceza Kanununda yer alan maddeye göre 8 ile 10 yıl arasında değişebilir.

Aile içi ve Kadına Şiddet Hukuki Süreç

Kadına şiddet davası açmak isteyen kişilerin iki farklı mahkemeye başvurmaları mümkündür. Bu mahkemelerden ilki Asliye Ceza Mahkemeleri diğeri ise Ağır Ceza Mahkemeleri’dir. Şiddet davalarında kişinin haklarının ne olduğunu öğrenmesi ve ne talep edebileceğini bilmesi açısından konu hakkında bilgili ve tecrübeli bir kişiden destek alması önemidir.

Dünyada Kadına Şiddet Haberleri

Kadına şiddet haberleri ne yazık ki her geçen gün artıyor. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet davalarının sayısında bütün dünyada son zamanda dikkate değer bir artış yaşandı. Özellikle evli çiftler arasında yaşanan bir takım sorunlar nedeni ile kadına şiddet uygulandığı biliniyor. Konu ile ilgili önlem almak için devlet de kolları sıvası.

Kadına Şiddet Uygulayan Kişiden Şikayetçi Olunmasa Bile Cezalandırılır

Kadına şiddet toplumsal yara olarak adlandırılıyor ve durum çoğu zaman mahkemeye dahi taşınmadan üzeri kapatılıyor. Oysa aile içi şiddet ve kadına şiddet cezası olan bir suçtur. Mağdur olan eş dava açmasa bile artık yasalar sayesinde şiddeti uygulayan kişi cezalandırılıyor.

Kadına şiddet davası için yetkili olan mahkemeler Asliye Ceza ya da Ağır Ceza mahkemeleridir. Davanın açılması için gerçekleştirilmesi mümkün olan iki farklı yol bulunuyor. Bu yollardan bir tanesi mağdur olan kişinin mahkemeye başvuru yapması. Diğeri ise mağdur olan kişi başvuru yapmadan yeterli delillerin toplanması ile birlikte dava açılması.

Bu düzenlemelerden bir tanesi, şiddet gören kadının değil aynı zamanda şiddete tanıklık ederek mahkemeye gerekli kanıtı sunabilen kişilerin başvuru yapabilmesi ile ilgili. Uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre pek çok kadın şiddet görmüş olmasına rağmen korktukları için mahkemeye başvuru yapmıyorlar. Oysa kadına şiddet cezasız bir eylem değildir.

Devlet Kadına Şiddet Davaları ile İlgili Duruma Yasalar ile El Attı

Kadına şiddet davalarının artması ile birlikte devlet konu hakkında önlem almaya karar verdi. Kadınların şiddet görmeleri halinde başvuru yapma sürecinin önü açıldı. Artık yalnızca mahkemeye şiddet gören eş başvuru yapmayacak. Şiddete tanık olan ve elinde yeterli kanıt bulunan kişiler şiddet davası açabilecek.

Türkiye'de Kadına Şiddet Haberleri

Türkiye kadına şiddet haberleri sayısı her geçen gün artması nedeni ile dikkat çekiyor. Devlet son dönemlerde artmış olan bu olaylara karşın önlem almak için adım attı. Artık kadına şiddet davalarında yalnızca şiddet görmüş olan eş başvuru yapmayacak. Yeterli delil gösterebilen kişilerde olay hakkında şikayet etme hakkına sahip.

Kadına Şiddet Haberleri Son Dakika Haberleri

Kadına şiddet haberleri son zamanlarda bütün dünyada sayıları artış gösterdi. Toplumsal bir yara olarak adlandırılan kadına şiddet ve aile içi şiddet vakaları ne yazık ki çoğu zaman mahkemeye dahi taşınmadan üzeri kapatılıyor. Devlet artan kadına şiddet vakaları için önlem alıyor. Yeni çıkan yasaya göre, mağdur olan kadın mahkemeye başvuruda bulunmamış olsa dahi, şiddet uygulayan kişi cezalandırılacak.

Kadına Şiddet için Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Kadına şiddet vakalarında Aile Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ile Ağır Ceza Mahkemeleri görevlidir. Davanın türüne göre verilecek olan cezanın alt sınırı ile üst sınırı değişiklik gösteriyor.

Kadına şiddet davası iki farklı şekilde mümkün oluyor. Bu yollardan bir tanesi, daha çok karşımıza çıkan, mağdur olan tarafın başvuru yapmasıdır. Bu başvuru ile birlikte başvuruyu yapan taraf hastaneye götürülür ve darp raporu alınır. Diğer yol ise davayı yeterli delilleri göstererek açmaktadır. Bu davayı açan taraf illa ki şiddeti gören taraf olmak zorunda değildir. Bu süreçte avukattan yardım almak önemlidir.

Kadına Şiddet Davası Açmak için Hangi Mahkemeye Başvurmam Gerekiyor?

Kadına şiddet davasını açmak için iki farklı mahkemeye başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapan kişinin illa mağdur olan eş olma zorunluluğu bulunmuyor. Elinde yeterli kanıt olan kişiler dilerseler Asliye Ceza Mahkemelerine dilerseler de Ağır Ceza Mahkemelerine başvuru yapabilirler.

Kadına şiddet davasında verilecek olan cezada şiddetin boyutu, şiddetin nasıl yapıldığı, eşin karşı tarafı tehdit edip etmediği, ileriki zamanlarda zarar verme ihtimali ve diğer bir çok etken rol oynuyor. Bunun için zarar görmüş olan eş ilk olarak hastaneye sevk ediliyor ve darp raporu alınıyor. Darpta şiddetin nasıl yapıldığı, ne kullanıldığı gibi detaylar cezayı verirken önemli rol oynuyor.

Kadına Şiddet Davası Nereden Açılır?

Kadına şiddet davası açmak isteyen kişiler ya Asliye Ceza Mahkemelerine ya da Ağır Ceza Mahkemelerine başvuru yapmalılardır. Bu süreçte iyi bir avukatla çalışmak önemlidir.

Kadına Şiddet Davası Yalnızca Mağdur Tarafından Açılamayacak

Kadına şiddet davasını açan kişilerin şiddet gören eş olması zorunluluğu ortadan kalktı. Mahkemeye dava açan kişilerin mahkemeye yeterli kanır gösterebilen herhangi bir kişi olması da mümkün.

Kadına Şiddet Davası Açma Süreci Nasıl İşliyor?

Kadına şiddet davası açmak isteyen kişi mağdur olan taraf ise ilk olarak eş hastaneye sevk ediliyor. Hastanede kadının görmüş olduğu şiddetin düzeyi hakkında bilgi edinmek için darp raporu alınıyor. Bu rapor ile birlikte şiddetin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi edinmiş oluyor. Bu rapor mahkeme tarafında verilecek ceza hakkında yol gösterici oluyor. Cezanın alt ve üst limiti belirlenmiş oluyor.

Bunun yanında Aile mahkemelerine, kolluk kuvvetlerine, Cumhuriyet savcılıklarına başvuru yapılarak, koruma kararı ve evden uzaklaştırma kararları alınabilmektedir. Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu, Aile mahkemelerinde alınan koruma kararları boşanma davası açılması halinde, delil olarak kullanıla bilinir.

Kadına Yapılan Şiddetin Farklı Çeşitleri Var

Kadına şiddet denildiği zaman insanların pek çoğu bunun yalnızca dayak ile ilgili olduğunu zannedebilirler. Oysa mesele bundan daha farklıdır. Kadının inanmak istemediği bir şeye psikolojik baskı yöntemlerinin kullanılarak inandırılmak istemesinde tutun, duygusal anlamda baskı yapılması, kaba kuvvet kullanılması da birer şiddet örneğidir.

Kadına şiddet davası açmak istiyorsanız, eğer imkanınız varsa konu ile ilgili muhakkak bir aile avukatına başvuru yapın. Avukatla çalışmanız haklarınız konusunda yasal bilgiye sahip olmanız ve bu haklarınızı usulüne uygun olarak talep edebilmeniz anlamına gelecektir. Hak kaybı yaşamamış olursunuz. Eğer imkanınız yoksa da devletten konu hakkında yardım isteyebilirsiniz.

Eski Sevgili Şiddeti

Eski sevgiliden kadına şiddet haberleri son zamanlarda sayısını arttığından devlet de konuya el attı. Yeni çıkan yasalar ile beraber kadına şiddet için verilen cezalar ağırlaştırıldı. Sevgiliden kadına şiddet uygulayan kişiler Türk Ceza Kanun’nda yer alan maddeye göre 8 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanabilecek. Bu süreçte mağdur olan kadınların konu hakkında tecrübe ve bilgi sahibi bir avukat ile birlikte çalışmaları önem arz ediyor. Avukat ile birlikte çalışan kadınların haklarını almak konusunda daha başarılı oldukları biliniyor.

Kadına Şiddete Karşı Sessiz Kalmayın

Kadına şiddet davası sayısının artmış olmasına rağmen, bu gün bir çok kadının eşlerinden ya da sevgililerinden korkmalarından dolayı mahkemelere başvurmakta geciktikleri yahut hiç başvurmadıkları biliniyor. Devletin yeni çıkarmış olduğu yasa ile birlikte başvuru yapmanın önü açıldı. Hatta yalnızca şiddet gören kadınlar değil aynı zamanda konu hakkında yeterli sayıda delile sahip olan kişiler de mahkemeye başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmak için ise Aile Mahkemeleri’ne gitmeniz gerekiyor.