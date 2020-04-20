Kadir Doğulu'nun Doğum Günü Çocuklara Umut Oldu

Canlı yayında sevenlerinden gelen soruları cevaplayan Kadir Doğulu, hayata dair içten bir sohbet gerçekleştirdi. Pazar günü gerçekleşen canlı yayının başında doğum gününü kutlayan ailesine, arkadaşlarına, sevdiklerine ve tüm hayranlarına minnetlerini sunan Kadir Doğulu, SosyalBen Vakfı’na şimdiye kadar bağış yapan kişi ve kurumlara da teşekkürlerini iletti.

Daha önceki canlı yayınında ve sosyal medya paylaşımlarındaki söylediklerini yeniden dile getiren Kadir Doğulu doğum günü dolayısıyla hayranlarından gelecek hediye ya da organizasyon istemediğini tekrar etti. Tüm bu hediye ve organizasyonlar yerine hayranlarından SosyalBen Vakfı için açtığı doğum günü kampanyasına büyük küçük demeden yapacakları bağışları beklediğini ve bu bağışların kendisi için hediyeden çok daha değerli olduğunu vurguladı.

Doğulu, bu kampanya ile birlikte ümidinin toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen resim, müzik, icat, kısa film, spor, oyun, fotoğrafçılık, dans, yaratıcı yazarlık gibi atölyelere katkı sağlamak olduğunu söyledi. Doğum gününde kendisiyle, yaşam biçimiyle ve hayat görüşüyle ilgili sosyal medya üzerinden soruları içtenlikle cevaplayan Kadir Doğulu kendisiyle ilgili de bilinmeyen yönlerini, zevklerini ve hayata bakış açısını anlattı.

Her insanın farklı bir karaktere sahip olduğunu ve farklı yaşam tarzlarına sahip olduğunu söyleyen Doğulu, “Herkesin zihninin işleyişi ve algısı bambaşkadır. Kişi bunu kendi keşfetmelidir ve bunun da farklı yolları vardır. Kendimizle girdiğimiz iletişimle beraber kişi kendini ve karakterini daha iyi tanır” dedi. Kişinin sorunlarını nasıl çözebileceği sorusunu da yanıtlayan başarılı oyuncu, sorunları çözmeden önce kişinin duygularına düşmeden kendini dinlemesi gerektiğini ve böylece sorunların çözümüne ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Kadir Doğulu, hayranlarının sorularını cevaplamaya ilerleyen günlerde gerçekleştireceği canlı yayınlarla devam edecek.