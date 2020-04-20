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Koronavirüsle mücadeleye altın değerinde destek

Altındağlı kadınlardan koronavirüsle mücadeleye altın değerinde destek…

Elif Duman
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Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla kurulan “ Maske Dikim Atölyesi”nde, koruyucu maske dikmeye başladı. Hepsi gönüllü olarak çalışan Altındağlı kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri koronavirüsle mücadele kapsamında da gözler önüne seren Altındağlı kadınlar, yine farklarını ortaya koydu. Bir grup gönüllü kadın, Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan “Maske Dikim Atölyesi”nde gönüllü olarak, koruyucu maske dikiyor. Çalışmalarını her geçen gün artıran kadınlar, günde 2 bin koruyucu maske dikerek koronavirüsle mücadeleye önemli destek veriyor. Kadınların hedefi günde 5 bin maske dikmek… 

“ALTINDAĞLI KADINLARIN ALTIN GİBİ KALBİ VAR”

Altındağlı kadınlar tarafından üretilen bu maskelerin koronavirüsle mücadeleye çok değerli bir katkı sağladığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağlı kadınlarımız altın gibi kalpleri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Koronavirüsle milletçe mücadele etmeye çalıştığımız bu günlerde koruyucu maske kullanımı hem çok önemli, hem de çok gerekli… İlk günden beri bu mücadeleye önemli katkılar sağladık, her konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Altındağ Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Koruyucu maske kullanımı ve maskeye duyulan talep giderek artınca, kendi maskemizi kendimiz üretemeye karar verdik. Bu nedenle maske dikim atölyesini kurduk. Altındağlı kadınlarımızın gönüllü olarak çalıştığı bu atölyenin verdiği destek çok anlamlı… Çünkü hepsi gönüllerini ortaya koyarak çalışıyor, becerilerini milletimiz için, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için ortaya koyuyor. Hepsinin gönlüne, eline ve emeğine sağlık… Allah hepsinden razı olsun.” dedi. 

HEDEF 5 BİN MASKE

Atölyede çalışan gönüllü kadın sayısının her geçen gün arttığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Kadınlarımız arı gibi çalışıyor. Şu anda günde 2 bin maske üretebilme kapasitemiz var. Ama bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Hedefimiz üretim kapasitesini daha da arttırmak…” ifadelerini kullandı.
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Bugün 10:10 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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