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Başkan Çetin: ‘‘Halının altına süpürmüyoruz...’’

Pursaklar Belediyesi, sokak sokak, cadde cadde, dip bucak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Belediyesi, Koronavirüs etkilerini azaltabilmek ve yok edebilmek adına başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfekte, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, vatandaşlarının elinin değdiği ilçenin tüm bölgelerini steril hale getiriyor.

Pursaklar Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde 7/24 dezenfekten çalışmaları yaparken, sokaklar, caddeler, parklar, işyerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar hassas bir şekilde yıkaranarak ardından dezenfekte ediliyor.

Çalışma esnasında personellerin sosyal mesafelerini koruyarak çalışmaları da gözlerden kaçmadı. Belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmaları balkonlarından takip eden Pursaklar halkı, belediye ekiplerine alkışlarla destek verdi.

‘‘Mesai Arkadaşlarımız İnsanüstü Mücadelelerini sürdürüyor’’

Sokağa çıkma yasağı nedeni ile boş kalan sokakların, dezenfekte ve temizlik çalışmaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Belediye olarak her gün farklı bir mahallelerde köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz. Halının altına süpürmüyor, dip bucak temizliyoruz. Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın.’’ dedi.
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Bugün 11:00 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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