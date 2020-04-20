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İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Açılış öncesi dev hastane ise havadan görüntülendi.
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Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor.

Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı dev hastane ise açılış öncesi havadan drone ile görüntülendi.

Bugün 11:21 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

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