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Rusya’da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 405’e ulaştı

Rusya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405’e yükselirken vak’a sayısı ise 47 bini geçti.
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-) salgını nedeniyle Rusya’da bilanço artıyor.

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 405’e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde 4 bin 268 yeni vak’anın tespit edilmesiyle toplam vak’a sayısının 47 bin 121’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 3 bin 446 kişinin tedavi gördüğü hastanelerden iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

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