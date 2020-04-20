Rusya’da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 405’e ulaştı

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-) salgını nedeniyle Rusya’da bilanço artıyor.
Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 405’e ulaştığı bildirildi.
Ülke genelinde 4 bin 268 yeni vak’anın tespit edilmesiyle toplam vak’a sayısının 47 bin 121’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 3 bin 446 kişinin tedavi gördüğü hastanelerden iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz