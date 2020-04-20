MSB’den Bahar Kalkanı bölgesinde korona virüs tedbirleri

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Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerde korona virüs ( Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Videoda, askeri araç ve teçhizatların ilaçlanmasına ve askerlerin ateş ölçümüne ilişkin anlara yer verildi. MSB’den yapılan paylaşıma, “Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor.

Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” notu düşüldü.