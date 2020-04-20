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Yenimahalle'nin parklarında dezenfekte işlemleri devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm parkların ve çocuk oyun alanlarının dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm parkların ve çocuk oyun alanlarınındezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde vatandaşların sık kullandığı ve hijyen gerektiren alanlarda Corona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi, bunun yanında ilçede bulunan parklar ve çocuk oyun alanlarını da dezenfekte ediyor.

Parklarda detaylı çalışma

Türkiye’de Corona virüsünün ilk görüldüğü günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kamusal alanlar öncelikli olmak üzere pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın yoğun kullandığı, temizlik gerektiren alanların yanında Yenimahalle’nin parklarında da dezenfekte işlemini aralıksız sürdürüyor.

20 kişiden oluşan 4 ayrı ekiple Yenimahalle’nin parklarında Corona virüsünün yayılımını engellemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun alanlarını, oturma alanlarını ve spor aletlerini ayrı ayrı ilaçlayarakdezenfekte ediyor.

Yaşar, “Hepimiz uyarıları dikkate alalım”

Yenimahalle Belediyesi’nin, Corona virüsünün ilçede yayılmasını engellemek amacıyla gece gündüz dezenfekte işlemine devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Dünyayı tehdit eden Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden beri dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu süreçte tüm birimlerimizi ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yönlendirmiş durumdayız. Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün tüm personeli, Corona virüsünün vatandaşlarımız arasında yayılmasının önüne geçmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin bu yoğun süreçte duyarlı olmasını ve evlerinden çıkmaması istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek, yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak bu virüsten en kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 12:39 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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