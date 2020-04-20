Beşiktaş’ta takım idmanları başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren Beşiktaş’ta, grup çalışmaları start aldı. Siyah-beyazlı takım gruplar halinde tesislere giderek idmanları sosyal mesafe ve güvenlik tedbirlerini alarak yapmaya başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen ilk idmana; Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılmadığı idmana teknik ekipten yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone takımı çalıştırdı.