Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:44 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:45 TSİ

Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile de görüşen Bakan Soylu, olayın en kısa zamanda aydınlatacağını söyledi.
mask

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’in uğradıkları saldırıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Torun’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını belirterek, en kısa zamanda aydınlatacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Şenel’i de arayan Bakan Soylu, eşi ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Soylu, Şenel ve eşine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

Bugün 13:44 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merak edilen soruları yanıtladı mask
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merak edilen soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
MHP'li Semih Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması mask
MHP'li Semih Yalçın'dan İnfaz düzenlemesi açıklaması
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar mask
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar
Bahçeli'den, Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı mask
Bahçeli'den, Türkeş'in vefatının 23. yılı dolayısıyla anma mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına " 5 Maaş Bağışlı" Destek mask
MHP lideri Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyasına " 5 Maaş Bağışlı" Destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor mask
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı mask
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi mask
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi

GALERİ

İstanbul Beşiktaş’ta belediye otobüsü dehşet saçtı mask
İstanbul Beşiktaş’ta belediye otobüsü dehşet saçtı
Başkent'te161 bin 845 dekar tarım arazisi suyla buluşacak mask
Başkent'te161 bin 845 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
Dünya'da En fazla vaka ve ölüm ABD’de mask
Dünya'da En fazla vaka ve ölüm ABD’de
Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısını açıkladı mask
Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine başvuran firma sayısını açıkladı
“Sagopa” ile başladı, Polisin cezasıyla son buldu mask
“Sagopa” ile başladı, Polisin cezasıyla son buldu
Anneleri ölen minik kediler için sütanne seferberliği mask
Anneleri ölen minik kediler için sütanne seferberliği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL