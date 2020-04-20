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Gece maskesi nasıl yapılır? Uykuda Gelen Güzellik

Uykuda Gelen Güzellik: Gece Maskesi. Güzelliğin ve zindeliğin olmazsa olmaz şartı iyi alınmış uykudur. Uyurken salgılanan hormonlar gerek güzelliğimizi gerek psikolojimizi doğrudan etkiliyor.

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İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, akıllı maske cihazı UFO ve Call It a Night gece maskesi ile sadece 90 saniye sürecek bir bakım terapisinin ardından sizi “güzellik uykusuna” davet ediyor.

Vücudun dinlenme biçimi olan uyku, yeterli süreyle ve yüksek kalitede alındığında bedenimize psikolojik ve fizyolojik birçok fayda sağlıyor. Kronik ağrıları azaltmak, hafızayı güçlendirmek, stresi azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kilo kontrolünü sağlamak bu faydalardan sadece birkaçı… Uykunun cilt sağlığı üzerinde de önemli etkileri bulunuyor. Uykumuzu alamadığımızda cildimiz esnekliğini kaybediyor, ince çizgiler ve kırışıklıklar fazlalaşıyor. Tabii bir de uykusuzluğun getirdiği kaçınılmaz sonuç olan göz altı şişlikleri ve koyu renk halkalar var! Oysa düzenli uyuduğumuzda uyku sırasında kan dolaşımı hızlandığı ve hücreler yenilendiği için cilt kendini onarmaya başlıyor, daha pırıltılı ve sağlıklı görünüyor.

Sağlıklı bir cildin anahtarı uyku

Sağlığınızı önemsiyor, spor yapıyor ve beslenme alışkanlıklarınıza dikkat ediyorsunuz. Ancak, vücudumuzun hayati öneme sahip bir diğer başlıca ihtiyacı ise uyku. Bir yetişkinin uyuması gereken ortalama sürenin 7-9 saat arası olduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Gün ortasında yapılan şekerlemeler, düzensiz uyku alışkanlıkları, erken kalkıp geç yatmalar… Tümü bizi ihtiyacımız olan derin uykudan mahrum bırakıyor. Oysaki sağlıklı bir uyku sağlıklı bir cildin de anahtarı demek! Düzenli bir uyku ritüeline sahip olduğumuzda uyku esnasında daha fazla salgılanan büyüme hormonu, cildi canlı, diri ve genç kalmaya teşvik ediyor. Düzenli uyku ile kanda miktarı artan bu hormon, cildin temel yapı taşları olan kolajen ve elastin liflerinin üretimine destek olarak cilde nem kazandırıyor.

Derin uyudukça güzelleşiyoruz

Uzmanlar uyuma şeklinin de cilt güzelliğini etkilediğini söylüyor. Cildin sarkmasına ve kırışmasına neden olduğu için yan veya yüz üstü uyumak yerine sırt üstü uyumayı öneriyorlar. Uyku ortamının sıcaklığı da yine büyük önem taşıyor. Aşırı sıcak veya soğuk ortamda uyumak cildin nem dengesinin bozulmasına ve dolayısıyla kurumasına neden oluyor. Yastığınızın saten ve ipek gibi cilde daha az zarar veren bir kumaştan olması da uyku sırasında cildinizin güzelliğine etki ediyor. Uyumadan önce cildi temizlemek, nemlendirmek ve derinlemesine bakım yapmak gerekiyor. Ancak, en az 20 dakika süren böyle bir bakım kürünü uygulamak hele de gözleriniz kapanırken hiç de kolay olmuyor.

Güzellik uykusu öncesi 90 saniyelik bakım

İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO’nun son yeniliği olan akıllı maske cihazı UFO ve Call It a Night gece maskesi sayesinde yatağınıza uzanmadan önce sadece 90 saniye sürecek SPA kalitesinde bir bakım terapisi uygulayarak uyurken daha da güzelleşmeniz mümkün! Cildinizi siz uyurken sağlıklı bir şekilde besleyen Call It a Night gece maskesi ile sabahları kendi ışıltınıza uyanabilirsiniz. Akıllı maske cihazı UFO ya da UFO mini ile eşleştirilerek uygulanan Call It a Night maske cildinizi uykudayken canlandırırken, sabaha size çok daha aydınlanmış bir cilt tonu sunuyor.

Tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği ultra ince mikro-fiberden yapılan Call It a Night maskenin zeytinyağı ve gençleştirici ginseng içeren formülü yorgun cildi tazelerken teninizde ipeksi bir dokunuş hissi yaratıyor. Baş döndürücü çiçeksi kokusuyla ekstra rahatlatıcı bir etki yaratan Call It a Night maske ile yapacağınız bu bakım sayesinde uykunuz dinlenmekten bir adım öteye geçerek bir güzellik uykusuna dönüşüyor.

Bugün 14:16 TSİ - Moda

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