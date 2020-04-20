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Samsung Galaxy S20 Kılıflarına çevreye duyarlı üretim

Samsung plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif katkı sağlayan aksesuarlar sunmak için Danimarkalı öncü tekstil markası Kvadrat ile iş birliği gerçekleştirdi.
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SAMSUNG PLASTIK KIRLILIĞININ AZALTILMASINA AKTIF KATKI SAĞLAYAN AKSESUARLAR SUNMAK IÇIN DANIMARKALI ÖNCÜ TEKSTIL MARKASI KVADRAT ILE IŞ BIRLIĞI GERÇEKLEŞTIRDI. İŞ BIRLIĞI KAPSAMINDA GALAXY S20 IÇIN ÜRETILEN KILIFLAR VE GALAXY WATCH ACTIVE2 IÇIN ÜRETILEN KAYIŞLAR PLASTIK ŞIŞELERDEN ELDE EDILEN TEKSTIL MALZEMELERINDEN YAPILIYOR.

GALAXY S20 IÇIN ÖZEL OLARAK GELIŞTIRILEN BU TELEFON KILIFLARI TÜRKIYEDE SAMSUNG ONLINE MAĞAZA ÜZERINDEN BU AY ITIBARIYLA SATIŞA SUNULURKEN GALAXY WATCH ACTIVE2 IÇIN SÜRDÜRÜLEBILIR MALZEMELERLE ÜRETILEN KAYIŞLAR ISE MAYIS AYINDA ÜLKEMIZDE SATIŞA SUNULACAK.

Geleceği bugünden şekillendiren Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Watch Active2 ürünleri için aksesuar geliştirirken Avrupa Birliğinin sıkı değerlendirme kriterleriyle bilinen Ecolabel sertifikasına sahip Kvadrat şirketi ile iş birliği yapma kararı aldı. Danimarkalı seçkin tekstil markası Kvadrat ile yapılan iş birliği sayesinde Galaxy S20 ve Galaxy Watch Active2in aksesuarları çevre dostu bir süreç ile üretilecek.

Türkiyede Samsung online mağaza üzerinden bu ay itibarıyla satışa sunulan bu özel Galaxy S20 telefon kılıfı sürdürülebilir çevre dostu uygulamasına uygun şekilde eritilerek ve yeniden formüle edilerek tekstil ipliklerine dönüştürülen 500 mllik plastik şişelerden üretiliyor. Yaratıcı yeniden kullanım olarak da bilinen ileri dönüşüm ömrünü tamamlamış ürünleri orijinalinden daha kaliteli ve aynı zamanda çevreye faydalı yeni malzemelere dönüştürme işlemine verilen isim olarak biliniyor. Kvadratın iplik üretim işleminde bir plastik şişe iki adet Galaxy S20 telefon kılıfını üretmek üzere yeniden geri dönüştürebiliyor.

İleri seviyede geri dönüştürülmüş bu iplikler çöp sahalarındaki plastik şişe sayısının azaltılmasına yardım ediyor ve geleneksel dokuma süreçleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan karbondioksit miktarını azaltacak bir şekilde üretiliyor. Plastik şişeden üretilen iplikler çevre dostu bir işlemle ortaya çıkıyor.

PLASTIK ŞIŞELER IPLIKLERE VE ARDINDAN KILIFA DÖNÜŞÜYOR

Galaxy S20 telefon kılıfları Kvadrat tarafından ömrünü tamamlamış plastik şişelerin geri dönüştürülmüş polyester iplikler haline getirildiği sürdürülebilir ileri dönüşüm uygulamasıyla elde edilen tekstil ürünlerinden yapılıyor.

Geri dönüştürülmüş bu iplikler çöp sahalarındaki pet şişe miktarını azaltmaları nedeniyle çevre dostu olarak dikkat çekiyor. Sadece ABDde her gün 60 milyondan fazla pet şişenin çöp sahalarına atıldığı tahmin ediliyor. Geri dönüştürülmüş her 500 mllik plastik şişeden iki telefon kılıfı üretilebiliyor. Böylece kullanıcılar bu özel telefon kılıfını satın alarak plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif olarak katkı sağladıklarını bilmenin rahatlığını da yaşıyor.

KARBONDIOKSIT EMISYONUNU AZALTIYOR

Geri dönüştürülmüş iplikler aynı zamanda geleneksel işlemlere kıyasla karbondioksit emisyonunu azaltacak şekilde üretiliyor. Geleneksel polyester üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında Kvadrat geri dönüştürülmüş iplikleri daha az enerji tüketen bir işlemle üretiyor. Bu işlem şu aşamalardan oluşuyor:

Ömrünü tamamlamış plastik şişeler toplanıyor. Şişelereritilerek yeniden şekillendirildikleri bir malzeme dönüştürme işlemine tabi tutulup yeniden formüle ediliyor. Eritilen plastik madde geri dönüştürülmüş polyester parçacıkları haline getiriliyor. Bu parçacıklar tescilli bir işlem yoluyla kalıptan geçirilip yeniden dokunarak yüzde yüz geri dönüştürülmüş polyester FR ipliğe dönüşüyor. İplik Galaxy S20 kılıf çeşitleri için farklı renklere boyanıyor. Her bir 500 mllik plastik şişeden 2 kılıfa yetecek iplik üretilebiliyor. Elde edilen iplikle telefon kılıfının kumaşı dokunuyor

Samsung iklim için mücadele eylemi gibi dünya çapında karşılaşılan en büyük zorluklara yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Küresel Hedefler olarak da biliniyor desteklemek amacıyla geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu doğrultuda Kvadrat tekstil ürünleriyle üretilen Galaxy S20 kılıfının ve Galaxy Watch Active2 kayışlarının Samsung Küresel Hedefler versiyonunun Samsung Global Goals Edition satışından elde edilecek gelirin bir bölümü 17 Küresel desteklenmesi için UNDPye bağışlanacak.

GALAXY S20 CIHAZLARI IÇIN SAMSUNG KÜRESEL HEDEFLER VERSIYONU KILIFINI SATIN ALAN GALAXY KULLANICILARI SAMSUNG KÜRESEL HEDEFLERI ILE ILGILI DAHA FAZLA YOL KEŞFETMEK IÇIN ISE

Samsung Küresel Hedefler uygulamasını [https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-global-goals/] da indirebiliyor. Bu uygulama ile kullanıcılar ayrıntılı bilgiler veriler ve rakamlarla her bir Küresel Hedef ve mücadele etmek istedikleri konular hakkında daha fazla şey öğrenebiliyor. Ayrıca uygulama kullanıcıların UNDPnin web sitesi üzerinden Küresel Hedeflere doğrudan bağış yapmasını sağlıyor ve kullanıcılar uygulamada reklamlarla her etkileşime geçtiğinde reklam geliri elde ederek Küresel Hedefler için para toplanmasına da yardım ediyor.

Samsung Galaxy S20 kılıfları serisinin üretimine ek olarak çevreye duyarlı Watch kullanıcıları için Kvadrat tekstil ürünleriyle ve diğer sürdürülebilir malzemelerle üretilen Galaxy Watch Active2 kayışlarını da mayıs ayında Türkiyede piyasaya sürecek. Samsung sadece sürdürülebilir ürün serileri geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda geleceğe yönelik çevre dostu ürünlerle kullanıcılara her zamankinden daha fazla seçenek sunmaya özen gösteriyor.

Bugün 14:37 TSİ - Teknoloji

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