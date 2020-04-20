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Bir kısıtlamada kuyumcular ve döviz bürolarına: Haftada 2 gün açık olacak

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kuyumcu ve döviz bürolarının pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere 11.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine karar aldı.
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Türkiye’de Korona virüs ( Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması için bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir ilinde Korona virüsün yayılmasını engellemek için alması gereken tedbirlerinin konuşulurken döviz büroları ve kuyumcuların çalışma günleri hakkında önemli karar alındı.

Alınan kararlar hakkında yapılan açıklamada, “Eskişehir Kuyumcular ve Sanatkarlar Odasının 06 Nisan 2020 tarihli 5 sayılı yazıları doğrultusunda Kuyumcu ve Döviz Bürolarının Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere 11.00-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine, görev yapan her bir personel tarafından en fazla 1 müşterinin işleminin yapılmasına, dışarıda sıra bekleyen müşterilerin aralarında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sıraya girmesinin sağlanmasına, görevli personelin maske takarak ve dezenfeksiyon tedbirleri alarak çalışması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik karar alınmıştı. Ayrıca ilgili oda bünyesinde bulunmayan döviz büroları bu karara kapsamamasına yönelik karar alınmıştı” diye belirtildi.

Döviz Büroları ve kuyumcularıyla ilgili yapılan açıklamasının devamı şöyledir:

“Uygulamada kuyumcu esnafının haftada iki gün ve belli saat arasında çalışıyor olmasının bu iş yerlerinde vatandaşların yoğun şekilde bulunmasına ve bulaşma riskinin artmasına neden olduğu değerlendirildiğinden, Eskişehir Kuyumcular ve Sanatkarlar Odasının 16 Nisan 2020 tarihli 7 sayılı yazısı da dikkate alınarak ilimizde faaliyet gösteren kuyumcu ve döviz büroları esnafının mesai ve gün saatleri üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Bugün 20:31 TSİ İHA Eskişehir- Ekonomi

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