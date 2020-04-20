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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 123 kişi korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybı 2 bin 140 oldu.

Bugün toplam 39 bin 703 test yapılırken, 4 bin 674 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 90 bin 980 oldu. Bugünkü bin 454 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 13 bin 430’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 33, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 909 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Bugün 20:45 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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