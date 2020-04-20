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Bayern Münih, Alphonso Davies’in sözleşmesini uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, 19 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies’in 2023’e kadar olan sözleşmesini 30 Haziran 2025’e uzattı.
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Alman temsilcisi Bayern Münih, korona virüs nedeniyle liglere verilen arada genç futbolcusu Alphonso Davies’in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı genç futbolcunun 2023 yılına kadar olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine uzatıldığı duyuruldu.

19 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Vancouver Whitecaps takımından Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Bayern’in dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunu belirten Davies, sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyledi.

Alphonso Davies, Alman ekibi ile iki sezonda toplam 35 resmi mücadele çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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