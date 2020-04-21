Borsa güne düşüşle başladı - 21 Nisan 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,58’lik düşüşle başladı. Endeks, 577,43 puanlık azalışla 98 bin 368,45 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.