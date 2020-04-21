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Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi

Petrolde tarihi düşüş

Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihinde ilk kez eksiyi gördü. Fiyatların eksiye inmesi, petrol üreticilerinin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor.
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Petrol fiyatlarında tarihi hareketlenmeler görülüyor. Amerikan tipi ham petrolün fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü. Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni olduğu belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde bugün süresi dolacak mayıs vadeli Batı Teksas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların üzerinde yer aldığı görüldü.

BORSALARI DA VURDU

Petroldeki düşüş Amerikan borsalarında da sert satışlara neden oldu. Endekslerde yüzde 2’yi aşan kayıplar yaşadı.

BRENT PETROLDE YÜZDE 9’LUK DÜŞÜŞ

Diğer yandan, Türkiye’nin ithal ettiği ve dünya piyasasına yön veren petrol türü Brent petrol ise yaşanan gerileme sonrası 23 dolara indi.

Bugün 10:40 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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