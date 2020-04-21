Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Ekonomi

Irak’taki dev projede Assan Panel ürünleri kullanılacak

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Irak’taki en büyük petrol rafinerisi projelerinden ‘Kerbela Rafineri’ projesine ürün ve hizmet sunduğunu duyurdu. Şirket, proje teslimatını 2020 yılı içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
mask

Kibar Holding’in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, inşaat ve yapı sektöründe özellikle büyük ölçekli uluslararası projelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmede şirketin ürünleri 6 kilometrekarelik bir alana kurulması planlanan ve Irak’taki en büyük petrol rafineri projelerinden biri olan ‘Kerbela Rafineri’de de kullanılacak. Projede kullanılacak çatı ve cephe PIR dolgulu sandviç panellerde Assan Panel’i tercih eden Hyundai Engineering/Construction Co. Ltd, 75 bin metrekarelik alanda Assan Panel ürünlerini kullanacak.

Yangın riskinin yüksek olduğu projede, yüksek yangın dayanımı sağlayan PIR dolgulu sandviç paneller ilgili alanlara konumlandırılacak. Projenin 2020 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Kerbela Rafineri tamamlandığında sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin, gaz yağı, akaryakıt, jet yakıtı ve asfalt üretimi gerçekleştirilecek. Rafineride uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretilecek yakıt ile Irak’ın artan yakıt talebinin karşılanması planlanıyor.

Bugün 11:30 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Nisan 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Nisan 2020
Yurt dışı ÜFE martta arttı mask
Yurt dışı ÜFE martta arttı
’Yılın Ürünleri’ dijital ödül töreniyle açıklanacak mask
’Yılın Ürünleri’ dijital ödül töreniyle açıklanacak
Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi mask
Korona virüs Ramazan alışverişini de etkiledi
Benzine 5 kuruş indirim mask
Benzine 5 kuruş indirim
Borsa günü yükselişle tamamladı mask
Borsa günü yükselişle tamamladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor mask
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı mask
Ankara'da sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve meydanlar boş kaldı
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı mask
Beypazarı Belediyesi haşere ilaçlama çalışmalarına başladı
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi mask
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor! mask
Keçiören'den büyük atılım! Yakında hizmete giriyor!

GALERİ

Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü mask
Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi mask
Vatandaştan Başkan Altınok'a Yoğun Sevgi Gösterisi
Çankaya Belediyesinden Çocuklara 100.Yılda 100.000 Kitap mask
Çankaya Belediyesinden Çocuklara 100.Yılda 100.000 Kitap
Bu Şikâyetlerinizi Hastaneye Gitmeden Kendiniz Giderin mask
Bu Şikâyetlerinizi Hastaneye Gitmeden Kendiniz Giderin
Sincan Belediyesi 205 Bin Maske Dağıttı mask
Sincan Belediyesi 205 Bin Maske Dağıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL