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Bugün 11:40 TSİ- Spor

Arsenal’de Mesut Özil krizi

Premier Lig takımlarından Arsenal, futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 12.5 indirim yaparken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 2 oyuncunun kesintiyi kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği belirtildi.
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Korona virüs tehlikesinin getirdiği ekonomik zorluklarından dolayı kulüpler, maaş indirimine giderek bir nebze de olsa rahatlamak isterken, İngiliz ekibi Arsenal de bu doğrultuda futbolcu ve teknik ekiptekilerin maaşlarında yüzde 12.5 indirime gitmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte toplam 3 futbolcunun, maaş kesintisini kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği ifade edildi.

Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound kazancıyla Arsenal’de en çok maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.

Bugün 11:40 TSİ İHA İstanbul- Spor

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