TBM Hukuk Komisyonu Başkanı Doğan’dan boşanmış anne babalara tavsiyeler

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, korona virüs günlerinde boşanmış ve ayrı yaşayan çiftlere tavsiyelerde bulunarak, "İçinde bulunduğumuz süreçte ayrı olan anne ve babalar çocukların ruh sağlığını düşünüp birbirlerine hoşgörü ile davranmaları önemli. Velayet kendinde olmayan ebeveynin çocuğuyla telefon, whatsApp, internet, Skype gibi iletişim araçları ile görüntülü-sesli olarak görüşmelerinin sağlanması bu koşullarda zorunludur ve hakkıdır" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının anne babası ayrı olan çocukların ebeveynleri ile görüşmesini zorlaştırdığını belirten TBM Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, "Bu hakkı yalnız ebeveynler yönünden değil çocuklar yönünden de değerlendirmek gerekir. Çünkü velayet hukuku kapsamında olan bu görüşmeler ebeveynler kadar çocuğun da hakkıdır. Ancak hem çocuk ve hem de velayet hakkı kendisine verilmemiş, kronik hastalık veya yaş sınırından sokağa çıkamayan, ancak görüşme hakkı olan ebeveynler bu haklarını fiilen kullanma imkanından yoksun kalmışlardır” dedi.

Boşanmış çiftlerin çocuklarının ruh sağlığı açısından ebeveynleri ile düzenli görüşmesi gerektiğinin altını çizen Doğan, "Çocuğun ebeveynlerden birine yabancılaştırma çabalarının çocuk için de bir sendrom oluşturabilir. Gerek bizim yasalarımıza, gerek tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre, aile yaşamına saygı gösterilmeli ve aile yaşamı korunmalıdır. Boşanmış, boşanma davaları devam eden, mahkemelerce boşanma yerine ayrı yaşamalarına karar verilen, boşanma davası olmadan haklı olarak ayrı yaşayan anne-babaların çocukları ile ve çocukların da ebeveynleri ile görüşüp kişisel ilişkilerini sürdürmeleri gerekir. Görüşme hakkı engellenen anne veya baba, bazı hallerde büyükanneler ve büyükbabaların sokağa çıkabilseler bile görüşmeyi sağlamaları için icra müdürlüklerine başvurmaktan başka çareleri yoktur. Ancak bu yol da 30 Nisan’a kadar durdurulmuştur. Önümüzdeki bayram tatillerinde ve yaz aylarındaki uzun süreli görüşmelerin nasıl çözümleneceği belirsizliğini korumaktadır. Bu uzun süreli ayrılıklar çocuğun menfaatine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrı olan çiftlere de tavsiyelerde bulunan Doğan, "Boşanmış, boşanma davaları devam eden veya ayrı yaşayan anne-babaların Koronavirüs salgını günlerinde, müşterek çocuklarının da ruh halini gözetip, birbirlerine hoşgörü ile davranmaları çok önemli. İçinde bulunduğumuz süreçte, çocukla görüşebilmesine yönelik mahkeme kararı olmasına rağmen, salgın hastalık nedeni ile sokağa çıkamayan veya çıkması sakıncalı olan anne-baba veya diğer aile yakınlarının da çocuklarıyla fiilen görüşmesi imkânsız hale gelmiştir. Ama gündüz belirli saatlerde veya gece yatılı olarak düzenlenen mahkeme kararları için ‘Çoğun içinde az da vardır’ kuralını uygularsak, velayet kendinde olmayan ebeveynin çocuğuyla telefon, whatsApp, internet, Skype gibi iletişim araçları ile görüntülü-sesli olarak görüşmelerinin sağlanması bu koşullarda zorunludur ve hakkıdır. Çocuk, bir ölçüde ebeveyni ile ayrı kalma özlemini bu yolla giderebilir. Velayet hakkı kendinde olan ebeveyn bu konuda hoşgörülü davranmalıdır” şeklinde konuştu.