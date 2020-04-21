Borsa ilk yarıda düştü - 21 Nisan 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kaybetti. Endeks, 1.203,17 puan azalışla 97 bin 742 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kaybetti.