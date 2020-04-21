AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10’da başladı.
Bugün 16:35 TSİ- Siyaset
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz