AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10’da başladı.