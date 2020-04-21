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Benzine indirim geldi - 21 Nisan 2020

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,26 liradan 5,18 liraya, Ankara’da 5,40 liradan 5,32 liraya, İzmir’de ise 5,45 liradan 5,37 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Bugün 16:55 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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