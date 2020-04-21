Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,34’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.326 puanlık azalışa 97 bin 619 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi de 0,99 değer kaybetti.
Bugün 18:30 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 19:49 TSİ
Borsa günü düşüşle tamamladı - 21 Nisan 2020
İSTANBUL (İHA) Borsa, günü yüzde 1,34’lük düşüşle tamamladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz