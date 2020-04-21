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Bugün 19:15 TSİ- Siyaset

“Fransa’nın Türkiye’yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Fransız Hükümeti’nin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Avrupa’nın esenlik ve güvenliği için Türkiye’yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir” dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ifadeleri hakkındaki bir soruya, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ’Le Monde’ gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’yi hedef göstererek korona virüs krizinde Fransa’nın içinde bulunduğu çaresiz durumu örtbas etmeye çalışmaktadır" yanıtını verdi.

Fransa’nın en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye’nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının Fransa’da rahatsızlığa neden olduğunu belirten Aksoy, "Esasen, Suriye’de terör örgütlerini destekleyen, Libya’da meşru rejim karşıtı güçleri kışkırtan, Ada’daki çözüm dinamiklerini aşındıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ısrarla görmezden gelen, müttefiki Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya çalışan Fransadır. Unutmayalım ki Fransa, Libya’daki krizin yegane çözüm yolunun askeri yöntemlerden geçtiğine inanan, tüm ateşkes çabalarını baltalayan, bu salgın günlerinde dahi hastaneleri bombalayan, Libya’nın tek geliri olan petrol üretimini engelleyen ve su hatlarını kesen Hafter’i, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı şekilde destekleyerek Libya halkının acılarının dinmesine mani olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Aksoy, “Fransa’ya tavsiyemiz, başta Fransızların ve Avrupalıların Covid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır. Fransız Hükümeti’nin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Avrupa’nın esenlik ve güvenliği için Türkiye’yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir” dedi.

Bugün 19:15 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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